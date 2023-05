DDT: Chiitan y Pokotan, el verdadero dream team

Las mascotas de DDT Pro Wrestling, Chiitan y Pokotan, han decidido conformar una dupla, que verá acción en “Wrestle Peter Pan 2023”.

► De la rivalidad pasaron a la alianza

Hace unos días, Chiitan debutó en la lucha libre profesional, durante la Golden Week en el curso del evento “Mega Max Bump 2023 in Yokohama” en un duelo de tercias donde se alió con Toru Owashi y Akito y donde se impusieron a Chris Brookes, Masahiro Takanashi y Antonio Honda.

Durante la lucha, llegó Pokotan, la mascota principal de DDT interfirió en la lucha, con la intención de ayudar a Chiitan, pero las dos mascotas terminaron chocando y molesto, Chiitan golpeó a Pokotan con un bat de beisbol y lo desafió a una lucha mano a mano para ver quién era la mejor mascota.

Este duelo ocurrió en el evento que DDT organizó en los almacenes Shinjuku Takashimaya. Chiitan hizo equipo con Akito para derrotar a Pokotan y Kazuki Hirata. Pero en el combate, Hirata quiso ser protagonista y hacer a un lado a Pokotan para centrarse en aniquilar a Chiitan. Entonces, Pokotan volvió a aliarse con Chiitan y juntos eliminaron a Hirata.

Tras la lucha, las dos mascotas se reconciliaron y Akito, como vicepresidente de DDT, les propuso hacer una alianza. Entonces Akito señaló que podían luchar juntos en el magno evento “Wrestling Peter Pan 2023” a celebrarse el 23 de julio en el Tokyo Ryogoku Kokugikan, prometiéndoles que tendrían unos adversarios dignos.

Y Akito cumplió su palabra, las mascotas se enfrentarán en la competencia más dura que DDT pudo encontrar, ya que sus rivales será Andre the Giant Panda y Super Sasadango Machine.

El cartel parcial va como sigue:

DDT “WRESTLE PETER PAN 2023”, 23/07/2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

1. Special Tag Match: Chiitan☆ y Pokotan vs Andre the Giant Panda y Super Sasadango Machine

2. Dramatic Dream Match: Daisuke Sasaki vs El Desperado