DDT: «Mega Max Bump 2023 in Yokohama» Hino retiene

«Mega Max Bump 2023 In Yokohama» fue la magna función que con motivo de la Golden Week, presentó DDT Pro Wrestling.

► «Mega Max Bump 2023 In Yokohama»

Al comienzo de la función se anunció que Andre the Giant Panda y Yoshitomo Shimohigashi se unirán a la función «WRESTLE PETER PAN 2023». Shimohigashi (apodado «Golden Stardust») es un estudiante del Ibushi Wrestling Institute de Kota Ibushi.

También se informó que para el 12 de noviembre, DDT se presentará por segunda vez en el año en el Sumo Hall con «Ultimate Party 2023».

La inglesa Rayne Leverkusen hizo su debut en Japón cayendo ante Saki Akai. Aunque intentó usar un Rolling Elbow, German Suplex y Spinebuster para ganar, Akai respondió con una High Kick, el Rookie Award y luego la Quetzalcóatl para salir con la mano en alto.

La mascota Chiitan hizo su debut en la lucha profesional. De inicio se vio superado por sus rivales, pero Toru Owashi y Akito lo respladaron contra CDK y Antonio Honda. Chiitan entabló un intercambio de golpes con Chris Brookes hasta que Honda detuvo el combate para contar su último chiste.. Cuando se reanudó el combate, Brookes preparó a Chiitan para su Praying Mantis Bomb pero inesperadamente sonó la música de la mascota de DDT, Pokotan, quien rescató a Chiitan, aunque Brookes lo atacó y le pisoteó la cabeza. Chiitan subió a la cuerda superior y golpeó a Brookes con un Diving Cross Body, enseguida golpeó a Honda con un Shining Wizard para ganar la lucha.

Las dos mascotas se reunieron para celebrar, pero de repente Chiitan atacó a Pokotan con un bate de béisbol y los dos se enfrascaron en una pelea que Akito trató de detener. Las cosas se calmaron brevemente y Akito anunció que Chiitan y Pokotan se enfrentarán el 13 de mayo, pero las mascotas se enzarzaran en otra pelea.

Yuki Ueno se asoció con Yuni quien entró de emergente luego de que Nick Wayne no pudiera viajar a Japón por problemas de visa. Sus rivales fueron Takeshi Masada, quien formó equipó Vent Vert Jack. De modos que Yuni y Jack se reencontraron en un ring desde el final del proyecto DDTeeeen. Ueno se anotó la victoria al final al castigar a Masada con un Rolling Guillotine Ace Crusher.

El Campeonato Extremo DDT se expuso a través de una lucha TLC donde se usaron juguetes, escaleras y sillas. Esta fue idea de Shunma Katsumata. Akiyama se estrelló contra un castillo de sillas pero también usó a Toi Kojima como arma contra Katsumata. Un Exploder Suplex no fue suficiente para obtener la victoria, por lo que Akiyama preparó otro. Sin embargo, Kojima de repente mostró que estaba harto de ser tratado como un juguete y golpeó a Akiyama con un Leg Lariat. En esta confusión, Katsumata enrolló a Akiyama por detrás llevándolo al toque de espaldas, por lo que ahora es doble monarca.

En un duelo previo al torneo King of DDT 2023, se enfrentaron ocho de los competidores, donde KANON, Kazusada Higuchi, Naruki Doi y Yukio Sakaguchi superaron a HARASHIMA, Hideki Okatani, Kotaro Suzuki y Sanshiro Takagi.

Tetsuya Endo no tuvo problemas para defender por primera vez el Campeonato Universal DDT ante MAO, poniendo fin a su guerra personal. Tras la lucha se reprodujo un video donde anunció un misterioso retador, del que solo se conoció que es ex luchador de WWE.

Yiki Iino prometió bloquear su personalidad «sexy» para lograr una oportunidad por el Campeonato de Peso Abierto KO-D ante Yuji Hino. El de Pheromones desarrolló una personalidad recia, lo que complació al monarca. Pero ya en la lucha titular, Pheromones intervinieron, aunque Makoto Oishi trató de detenerlos. Furioso, Hino los persiguió y los sacó del ring, pero no pudo evitar que reapareciera Yuki «Super Sexy» Iino, aunque nada pudo hacer contra los poderosos lariats del monarca, seguido de una lanza y rematando con la Fuckin’ BOMB para defender el cinturón por segunda ocasión.

Los resultados completos son:

DDT «MEGA MAX BUMP 2023 IN YOKOHAMA», 03.05.2023

Yokohama Budokan

Asistencia: 1,160 Espectadores

0. Pheromones vs. D GENERATIONS Army 3 Singles Match Series: Yumehito «Fantastic» Imanari venció a Rukiya (4:07) con un Tiger Driver.

0. Pheromones vs. D GENERATIONS Army 3 Singles Match Series: Ilusion derrotó a Danshoku «Dandy» Dino (5:21) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold.

0. Pheromones vs. D GENERATIONS Army 3 Singles Match Series: Kouju «Shining Ball» Takeda venció a Yuki Ishida (4:54) con un Shining Hold.

1. Yuya Koroku y Munetatsu Nakamura derrotaron a Toi Kojima y Kazuma Sumi (8:34) con un Modified Triangle Lancer de Koroku sobre Sumi.

2. International Special Singles Match: Saki Akai venció a Rayne Leverkusen (5:51) con la Quetzalcoatl.

3. Daisuke Sasaki, Minoru Fujita y MJ Paul derrotaron a Soma Takao, Yusuke Okada y Diego (11:09) con un Cross Facelock de Sasaki sobre Diego.

4. Dance vs. Kickboxing Mixed Martial Arts Fight: Hikaru Machida vencieron a Kazuki Hirata (R1 0:07) por detención arbitral (Right Straight).

4a. Dance vs. Kickboxing Mixed Martial Arts Fight: Kazuki Hirata derrotó a Hikaru Machida (R4 3:32) con un One-Shot Reverse Miracle Inside Cradle.

5. Chiitan☆ Debut Match – Special Six Man Tag Match: Chiitan☆, Toru Owashi y Akito vencieron a Chris Brookes, Masahiro Takanashi y Antonio Honda (10:26) con la Shining Wizard de Chiitan☆ sobre Honda.

6. Special Tag Match: Yuki Ueno y Yuni derrotaron a Vanvert Jack y Takeshi Masada (12:03) con un Rolling Guillotine-Style Ace Crusher de Ueno sobre Masada.

7. DDT Extreme Title, TLC Match: Shunma Katsumata venció a Jun Akiyama (c) (13:03) con un Horizontal Cradle – conquistando el título

8. Road to King of DDT 2023 Special Eight Man Tag Match: Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi, Naruki Doi y KANON derrotaron a Sanshiro Takagi, HARASHIMA, Kotaro Suzuki y Hideki Okatani (10:40) con un Divine Right Knee de Sakaguchi sobre Okatani.

9. DDT Universal Title: Tetsuya Endo (c) venció a MAO (19:17) con un Tetsuya in the Sky defendiendo el título

10. KO-D Openweight Title: Yuji Hino (c) derrotó a Yuki «Super Sexy» Iino (22:28) con la Fucking BOMB defendiendo el título