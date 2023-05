DDT: Cartel “King of DDT 2023” Final

DDT Pro Wrestling reveló el cartel completo para la gran final del torneo “King of DDT 2023”.

► Cartel “King of DDT 2023” Final

El evento tendrá lugar el 21 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall, donde se efectuarán, primero las semifinales y posteriormente la gran final.

Además se revelará la identidad del misterioso ex luchador de WWE que llegará a DDT muy pronto y que ya ha desafiado a Tetsuya Endo.

Los cuatro semifinalistas, Yuki Ueno, Chris Brookes, Jun Akiyama y Kazusada Higuchi tuvieron una última aparición pública previo a esta jornada final. Yuki Ueno señaló que quiere ganar el torneo y hacer crecer el DDT para que llene el Korakuen Hall todo el tiempo y continúe ofreciendo un espectáculo en el Tokyo Dome. Higuchi les recordó a todos que ganó el torneo del año pasado para ganar vacante Campeonato de Peso Abierto KO-D. Ellos se enfrentarán en la primera semifinal.

A continuación, Chris Brookes dijo que siente la presión porque es la primera vez que llega a esta instancia del torneo y sabe que Jun Akiyama es una leyenda. Por su parte, Akiyama dijo que quiere dar lo mejor de sí y convertirse en una estrella de mediana edad que no perderá ante los luchadores más jóvenes.

En la función se pondrá en juego un título, se trata del Campeonato Extremo DDT a través de un Piercing Death Match. El campeón Shunma Katsumata notó que Hideki Okatani no tiene experiencia con perforaciones en las orejas, por lo que se le ocurrió una batalla en la que se puede ganar perforando la oreja del oponente tres veces. Pueden ganar el enfrentamiento por los otros medios habituales, pero se les proporcionará todo para que puedan lograr el objetivo de clavar cosas en los lóbulos de las orejas del rival.

El cartel completo queda así:

DDT “KING OF DDT 2023 FINAL”, 21/05/2023

Tokyo Korakuen Hall

0. Dark Match: Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dieno vs. Akito y Rukiya

0. Dark Match: Toru Owashi, Makoto Oishi, Antonio Honda, Kazuki Hirata y Kazuma Sumi vs. Yukio Sakaguchi, Saki Akai, Soma Takao, Yuni y Yuki Ishida

1. King Of DDT 2023 – Semifinal: Kazusada Higuchi vs. Yuki Ueno

2. King Of DDT 2023 – Semifinal: Jun Akiyama vs. Chris Brookes

3. BURNING Vs DAMNATION T.A!: Tetsuya Endo y Kotaro Suzuki vs. Daisuke Sasaki, MJ Paul y KANON

4. Special 8-Man Tag Match: Yuji Hino, Sanshiro Takagi, HARASHIMA y Naruki Doi vs. MAO, Toi Kojima, Yuya Koroku y Takeshi Masada

5. DDT Extreme Title – Piercing Death Match: Shunma Katsumata (c) vs. Hideki Okatani

6. King Of DDT 2023 – Final: X vs. X