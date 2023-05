No pocos fans están pidiendo y deseando que Saraya luche por el Campeonato Mundial Femenil AEW en All In pero ni ella ni nadie más en la compañía tiene un combate confirmado todavía para el evento pay-per-view del 28 de agosto, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que aún quedan por delante tanto Double or Nothing como la segunda edición de Forbidden Door. De todas maneras, la Outcast ya tiene una interesante idea para entonces: quiere que Falling in Reverse, la banda de su novio, Ronnie Radke, la acompañe durante su entrada. Eso mismo expone en The Corner.

62,000 tickets sold for the popular monsTOUR I am so stoked adding a 2nd Vegas day very soon. Every band dreams of headlining like this, unbelievably grateful for this. https://t.co/5pCVZ1bvE3 pic.twitter.com/6YeAZVkiwk — RonnieRadke (@RonnieRadke) March 14, 2023

> ¿Falling in Reverse en All In?

“De hecho, estoy intentando conseguir que mi canción, no la de The Outcasts sino la mía, sea Zombified, que es de la banda de mi novio. Me encantaría salir a escena con ella. Pero dado que es un evento tan grande, que es como nuestro WrestleMania, estoy pensando que Fallin In Reverse, que Ronnie, deberían venir y actuar en el estadio de Wembley durante mi entrada, como hacen durante las entradas de WrestleMania.

“Hay espacio, así que realmente quiero que Falling In Reverse me acompañen para que cuando baje por la rampa puedan tocar la canción completa. Nuevamente, 90.000 personas, tienes que hacerlo especial y la gente debería tener entradas especiales y cosas así, así que quiero hacer eso”.

