DDT Pro Wrestling llevó a efecto la segunda ronda de su torneo de eliminación “King of DDT 2023”.

► “King of DDT 2023” Round 2

En una batalla de habilidad, Yuki Ueno venció a Kotaro Suzuki . Éste último no pudo marear a Ueno lo suficiente como para mantenerlo inmovilizado. Suzuki optó entonces por un Blue Destiny, pero Ueno se salió del movimiento y lo convirtió en un WR para ganar el combate.

Nunca se debe descartar a Jun Akiyama de ninguna competencia, ya que llegó a semifinales al derrotar a MAO. Sin embargo, el veterano luchado tomó bastante tiempo obtener ese resultado. Fue una lucha cerrada, donde Akiyama respondía con dureza cada castigo de MAO, poniendo en evidencia su gran experiencia.

Chris Brookes se llevó el duelo contra Sanshiro Takagi, pero antes tuvo que batallar con una serie de intervenciones de los secuaces de Takagi, hasta que Masahiro Takanashi y Drew Parker ingresaron al ring para ayudar a Brookes. Una vez restablecido el orden, Takagi sacó la bicicleta Dramatic Dream, pero Brookes le rompió una caja de plástico en la cabeza y luego lo arrojó contra una pila de sillas. Takagi fue lanzado sobre una mesa y Brookes le rompió más cajas de plástico en la cabeza para terminar inmovilizado con una Praying Mantis Bomb.

Antiguos aliados en Eruption, Kazusada Higuchi luchó contra Hideki Okatani , el joven del que se esperaba diera más sorpresas. Okatani lanzó sus mejores movimientos, que hicieron mella en su oponente, pero Higuchi se mantuvo firme al final y lo venció con el Brain Claw Slam. El ganador del año pasado sigue adelante a semifinales. Lo mejor está por venir.

Los cuatro semifinalistas subieron al ring para un sorteo, que definiría los encuentros de esa ronda, que se realizarán el 21 de mayo. El sorteo definió que Yuki Ueno enfrentará a Kazusada Higuchi y Chris Brookes chocará contra Jun Akiyama.

Los resultados completos son:

DDT “KING OF DDT 2023”, 07.05.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 206 Espectadores

0. Yuni y Yuki Ishida vencieron a Yuya Koroku y Kazuma Sumi (6:58) con un Hono Tenohira de Ishida sobre Sumi.

1. Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dino besiegen Akito y Antonio Honda (6:38) por detención arbitral (Iino sometió a Honda).

2. Daisuke Sasaki, MJ Paul y KANON derrotaron a Shunma Katsumata, Toi Kojima y Takeshi Masada (9:00) con un Sleepy Hollow de KANON sobre Kojima.

3. Special Eight Man Tag Match: Yuji Hino, Tetsuya Endo, Yukio Sakaguchi y Yusuke Okada vencieron a HARASHIMA, Naruki Doi, Toru Owashi y Kazuki Hirata (14:14) con la PK de Sakaguchi sobre Hirata.

4. King of DDT – Round 2: Yuki Ueno derrotó a Kotaro Suzuki (12:59) con la WR.

5. King of DDT – Round 2: Jun Akiyama venció a MAO (10:19) con un Sterness Dust.

6. King of DDT – Round 2: Chris Brookes derrotó a Sanshiro Takagi (12:04) con una Praying Mantis Bomb.

7. King of DDT – Round 2: Kazusada Higuchi venció a Hideki Okatani (16:04) con un Brain Claw Slam.