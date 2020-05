Comenzaron los eventos "DDT TV Show!", la serie de programas que la empresa DDT transmitirá todos los sábados de mayo desde el DDT TV Show Studio y que se transmiten en vivo y a puerta cerrada a través del stream DDT Universe.

► DDT TV Show! #1

Esta primera edición tuvo una excelente respuesta, y en gran medida la alta audiencia se debió a las atractivas luchas que se presentaron.

La muñeca inflable Yoshihiko regresó a la acción y esta vez dispuesta a declaran la guerra a la facción ALL OUT. Previo al arranque de la primera lucha, Yuki Iino fue al baño y encontró un mensaje escrito de Yoshihiko que decía "ALL OUT All Dead". Furioso, Iino subió al ring a enfrentar a la atrevida muñeca, pero fracasó en el intento. Yoshihiko se quedó con uno de los contrato de impugnación, pero su rivalidad con All Out apenas comienza.

En algún momento durante el mes de abril, Danshoku Dino y Akito sostuvieron una lucha en el Ochanomizu Dojo, pero nunca fue transmitida, ya que Dino usó muchas de sus maniobras escandalosas, que no era apto ver por el público. En esta ocasión se dio la revancha, pero con el Campeonato Iron Man Heavy Metal de por medio. Durante el transcurso de la lucha, alguien sujetó la pierna de Akito, lo que aprovechó el campeón para someterlo y así lograr la primera defensa de su título.

Vino la repetición de las acciones, en una presentación tipo manda, donde se vio que fue Keigo Nakamura quien intervino a favor de Dino, quien pretende un largo reinado con éste cinturón, por lo que inició una lista donde apuntará los nombres de los luchadores a los que venza.

Siguió una lucha de parejas, donde Chris Brookes y Maki Ito unieron fuerzas para enfrentar a HARASHIMA y la mascota Pokotan. Éste último tenía una rencilla personal con Ito, de ahí su interés por enfrentarla, pero ella fingió llorar para distraerlo. Pokotan se enfureció cuando su cabeza gigante fue derribada. Brookes le lanzó la cabeza a Ito y contuvo a HARASHIMA mientras que la luchadora se hacía cargo de la mascota.

MAO se impuso en la lucha en triple amenaza gracias a la ayuda de Yoshihiko. Konosuke Takeshita se preparaba para castigar a Naomi Yoshimura cuando se apagaron las luces, al volverse a encernder, Yoshihiko intercambió lugar con Yoshimura. La muñeca inflable se fue sobre Takeshita y MAO lo remató con la Cannonball 450 para ganar. Akito entró y desafió a Yoshihiko.

Antonio Honda usó los poderes del yoga para obtener su oportunidad de Campeonato Universal DDT. Pero al momento de las acciones Honda se desató y llevó a Daisuke Sasaki por todos los rincones del DDT TV Show Studio (Tokyo Shinjuku FACE). Llegaron incluso a la zona del bar donde Pokotan estaba laborando. Sin embargo, Sasaki terminó por dictar sus condiciones y sometió a Honda para lograr su primera defensa titular.

Tras la batalla, Chris Brookes salió y desafió a Sasaki. Brookes señaló que en su lucha anterior Sasaki hizo trampa para quitarle el cinturón por lo que merecía una revancha. Sasaki dijo que sólo quería exponer su título ante japoneses y lo ignoró; en respuesta, Brookes lo golpeó para sellar su desafío.

En el turno estelar, Kazusada Higuchi tuvo una destacada lucha donde logró quitarle a Tetsuya Endo la espada que acredita a su poseedor como retador al Campeonato de Peso Abierto KO-D. Fue un combate muy reñido, pero que Higuchi finiquitó perfectamente con un Lariat seguido de la Goten.

Kazusada Higuchi tendrá que esperar el resultado del duelo entre Masato Tanaka y Yukio Sakaguchi, para saber a quien enfrentará por el máximo título de DDT. El fornido luchador señaló que le gustaría enfrentar a su compañero de Eruption (Sakaguchi) para demostrar que el grupo domina la escena en la empresa. Por su parte, Endo indicó que enfrentará a Tanaka por el cinturón incluso si ya no tiene la espada, pero no dejará de buscar su oportunidad.

Los resultados completos son:

DDT "DDT TV Show! #1", 02.05.2020

DDT TV Show Studio

Sin Fans

1. Yoshihiko venció a Yuki Iino (5:42) con la Reincarnation.

2. Iron Man Heavy Metal Title: Danshoku Dino (c) derrotó a Akito (2:00) con un Parcel Hold defendiendo el título

3. Chris Brookes y Maki Ito vencieron a HARASHIMA y Pokotan (13:02) con un Flying Big Head de Ito sobre Pokotan.

4. 3 Way Match: MAO derrotó a Konosuke Takeshita y Naomi Yoshimura (12:35) con un Cannonball 450° sobre Takeshita.

5. DDT Universal Title: Daisuke Sasaki (c) venció a Antonio Honda (13:19) con un Cross Facelock (1st defense) defendiendo el título

6. KO-D Openweight Title Contendership: Kazusada Higuchi derrotó a Tetsuya Endo (24:15) con la Goten defendiendo el título