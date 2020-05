Vince McMahon tiene mucho crédito por las cosas que suceden en WWE, tanto buenas como malas. Sin embargo, el mandamás de la WWE ha experimentado bastante mala suerte recientemente, pero no es el único que lo ha sufrido, ya que los últimos meses han sido difíciles para muchas personas debido al COVID-19, y ha tenido que tomar decisiones igualmente difíciles como los despidos en el "miércoles negro", con la finalidad de conservar la salud financiera de la compañía.

A pesar de los buenos o malos momentos en la compañía, Vince McMahon nunca ha evitado reconocer a quienes ponen sus vidas en peligro para ayudar a otros. La WWE ha honrado durante años a las tropas estadounidenses, así como ha rendido homenaje a los pioneros afroamericanos en la historia de la lucha nacional y profesional durante el denominado "Black History Month".

► Superestrellas de WWE agradecen al personal de la salud

Esta tarde, Vince McMahon hizo un especial "gracias" a los trabajadores médicos que están en la primera línea combatiendo la pandemia del COVID-19 en todo el mundo con una publicación en su cuenta de Twitter.

To all the tireless and indomitable frontline medical workers, THANK YOU. #TheRealHeroes pic.twitter.com/q8vhQ5aTof — Vince McMahon (@VinceMcMahon) May 6, 2020

"A todos los incansables e indomables trabajadores médicos de primera línea, GRACIAS. #TheRealHeroes"

Sin embargo, WWE hizo más que simplemente que una publicación en la cuenta de Twitter de su mandamás, ya que en la misma publicación de Vince McMahon, incluyó un video donde otras Superestrellas de WWE agradecen al personal de la salud, tales como: John Cena, Triple H y la campeona NXT, Charlotte Flair.

El video, que también fue publicado por la cuenta oficial de Twitter de la WWE, es parte del proyecto The Real Heroes (el cual se promociona con el hashtag #TheRealHeroes), en el que los atletas profesionales (incluidas las Superestrellas de la WWE y de otras disciplinas deportivas de los Estados Unidos) dedican su atuendo o uniforme a un profesional de la salud en particular.

Precisamente, las Superestrellas involucradas en el video: Triple H, John Cena y Charlotte Flair compartieron su agradecimiento en sus correspondeintes cuentas de Twitter.

Nurse Lisseth DeGracia, you’re a true @WWE Superstar and a real hero! Thank you for all of the sacrifices you’ve made and for fighting on the frontlines to help keep us safe. I am absolutely honored to dedicate my “jersey” to you... #ThankYou #TheRealHeroes pic.twitter.com/FGXT072BT3 — Triple H (@TripleH) May 6, 2020

"Enfermera Lisseth DeGracia, eres una verdadera Superestrella y una verdadera heroina. Gracias por todos los sacrificios que has hecho y por luchar en la primera línea para ayudarnos a mantenernos a salvo. Estoy absolutamente honrado de dedicarles mi "jersey" ... #Gracias #TheRealHeroes"

Dr. Shannon, you are the real deal! Having men like you on the frontlines gives us all hope. On behalf of @WWE, thank you for your hard work and selflessness. Show your appreciation to the healthcare heroes in your community by making your own “jersey” for these #TheRealHeroes. pic.twitter.com/WpQauKb86I — John Cena (@JohnCena) May 6, 2020

"¡Dr. Shannon, usted es el verdadero héroe! Tener hombres como tú en primera línea nos da toda la esperanza. A nombre de WWE, gracias por tu arduo trabajo y desinterés. Muestren su agradecimiento a los héroes de la salud en su comunidad al hacer su propio "jersey" para ellos #TheRealHeroes."

Jill, I couldn’t be more inspired by your dedication & strength. On behalf of @WWE & @WWEUniverse, thank you for fighting to keep us healthy & safe.

Now let’s show some ❤️ to a healthcare hero YOU know by making a “jersey” in their honor & share it using #TheRealHeroes. pic.twitter.com/JkWUFyFSeI — Ms. WrestleMania (@MsCharlotteWWE) May 6, 2020

"Jill, no podría estar más inspirada por tu dedicación y fuerza. A nombre de WWE y el Universo WWE, gracias por luchar para mantenernos sanos y seguros. Ahora vamos a mostrarle amor a un héroe de la salud que USTED conozca al hacer un "jersey" en su honor y compartirlo usando el hashtag #TheRealHeroes."

Stephanie McMahon, directora de marca de WWE, había anunciado la participación de la compañía en el proyecto The Real Heroes hace un par de días.