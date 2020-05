AEW volverá a grabar Dynamite esta noche en Jacksonville, donde transmitirá desde el anfiteatro Daily's Place, tomando las debidas medidas de precaución. Obviamente, todavía no tienen autorización para hacerlo con público presente, aunque tampoco se han pronunciado oficialmente sobre este particular.

► Tony Khan elogió a Chris Jericho por su rol de comentarista

Mientras se realizaron la última tanda de grabaciones de AEW Dynamite desde el gimnasio de QT Marshall en Georgia, donde Chris Jericho ha ejercido como comentarista, y lo ha hecho de muy buena manera.

En el último episodio del Podcast AEW Unrestricted con Aubrey Edwards y Tony Schiavone, Tony Khan reveló que Chris Jericho lo había poco después de que las cosas se cerraran debido a la pandemia del COVID-19. Khan comentó cómo estaba poniendo su fe en las historias que reunió y cómo Jericho se había ofrecido como voluntario para tomar un vuelo y participar como comentarista.

"Muchas cosas de ese día llegaron muy tarde. El miércoles por la noche, cuando terminamos el show en vivo, seamos honestos, no sabíamos si Chris vendría al día siguiente. Entonces Chris me llamó después de que termináramos el show en vivo y me dijo, '¿qué estás haciendo?' Le dije que estamos a punto de comenzar a grabar encuentros y que vamos a dormir un poco y solo vamos a grabar algunos encuentros, y todos van a rotar. Obtendremos suficientes cosas para ayudarnos a superar esto y con grandes shows, sin embargo, haremos Esto. Tengo un plan, y comencé a contarle algunas de estas cosas."

"Realmente cuento con Orange Cassidy contra Jimmy Havoc para sacar una rating, y no es algo que salió de la nada. Es una historia. Le conté estas cosas. Realmente cuento con esa lucha sin descalificación y que tanto él, como los Best Friends, Kip y Jimmy realmente cumplan. Y le conté lo que estaba pasando con el torneo."

"Le dije que lo mejor de la lucha en este momento, para cuando terminemos con esto, será Lance Archer. Le conté estas historias y qué vamos a hacer, y él dice que esto va a ser genial. Chris dijo, justo antes de que entrara en muchos detalles, él dijo que iba a venir, y yo pensé que era una locura porque no estaba seguro. Es un momento difícil. Chris dijo que va a venir, y va a estar en los comentarios todo este rato".

Tony Khan elogió a Chris Jericho, pero admitió que "Le Champion" no estaba en sus planes para ser comentarista, ya que este les había dicho a los luchadores y al personal que no tenían la obligación de acudir a las grabaciones, y había planeado que Colt Cabana y Shawn Spears hicieran ese papel, dado que tenían experiencia en hacerlo antes en Dark y en Dynamite.

"Para ser honesto, no tenía a nadie que lo hiciera, y Colt y Spears estaban luchando una tonelada como era, y si hablas de cosas que habrían sido desafiantes para la continuidad, iba a hacer que Colt y Spears se dividieran allá arriba. Iba a hacer que Spears hiciera mucho, e iba a tener a Colt, porque teníamos muy poca gente allí. Hubieran sido geniales. Colt ha sido excelente en los comentarios, y Spears ha sido genial. Han sido geniales en Dark. Colt ha hecho algunas cosas y también ha sido excelente en Dynamite, pero Chris es uno de los mejores de todos los tiempos y ahora, Chris es uno de los mejores comentaristas de todos los tiempos".

AEW está programado para alternar entre shows en vivo y shows grabados, y Khan admite que aunque no pueden recuperar esos shows perdidos, aún harán un esfuerzo para intentar regresar una vez que se les permita tener fanáticos en las arenas. También habló sobre cómo AEW no ha dejado ir a nadie y cómo han apoyado a algunos luchadores independientes. Khan aseguró que AEW aún tomará precauciones para evaluar a las personas y mantener las reglas de distanciamiento social.