El Kyoto KBS Hall fue el escenario para la fecha cuatro de la gira del torneo de DDT Pro Wrestling, «D-Ou Grand Prix 2022«.

► DDT: «D-Ou Grand Prix 2022» Día 4

Yukio Naya obtuvo una gran victoria ante KANON lo deja a solo un punto de los líderes de grupo y con gran oportunidad . KANON terminó su participación en el torneo con solo una victoria,.

Hino se encuentra empatado con Higuchi en el primer sitio del Grupo B. MAO trató de lanzar una gran ofensiva pero no pudo ganar. La corpulencia de Hino y su gran poderío le permitieron sumar dos puntos más.

Daisuke Sasaki empleó sus tácticas sucias en su choque contra Naomi Yoshimura atacando sus piernas con sillas y con las interferencias de MJ Paul. Al final de la lucha, Sasaki usó un Pedigree seguido de Huracanrana para inmovilizar a Yoshimura.

El Bloque B se ha convertido en una reñida carrera entre tres luchadores. Kazusada Higuchi se impuso a Chris Brookes para sumar siete puntos. Sin embargo, la mano derecha de Higuchi resultó lesionada cuando Brookes lo atacó con un accesorio de metal.

El espectáculo fue el regreso a casa de Saki Akai en Kioto y se unió a Yukio Sakaguchi y HARASHIMA contra Aja Kong, Yuko Ueno y Shunma Katsumata. La poderosa Kong le dio una paliza a Akai, pero ella aún se defendió, golpeando a Yuki Ueno y Katsumata. Kong trató de atacar a Sakaguchi con una lata de acero pero golpeó a Katsumata por accidente. Sakaguchi le dio un rodillazo a Katsumata inmovilizándolo para ganar el Campeonato Iron Man Heavy Metal.

Pero Sakaguchi aún no recuperaba el aliento cuando Saki Akai lo enrolló con un School Boy para arrebatarle el cinturón ante el aplauso de su público.

Los resultados completos son:

DDT «D-Ou GRAND PRIX 2022 IN KYOTO», 13.11.2022

Kyoto KBS Hall

Asistencia: 285 Espectadores

1. RSP, Yusuke Okada y Yuya Koroku vencieron a Joey Janela, Makoto Oishi y Kazuma Sumi (6:59) con un Chickenwing Armlock de Koroku sobre Sumi.

2. Pheromones vs. DISASTER BOX!: Toru Owashi y Kazuki Hirata derrotaron a Yuki «Sexy» Iino y Danshoku «Dandy» Dino (9:32) cuando Iino fue descalificado

3. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Yukio Naya [6] venció a KANON [2] (8:21) con un Backdrop.

4. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Yuji Hino [7] derrotó a MAO [2] (10:15) con la Fucking BOMB.

5. Special Six Man Tag Match: Tetsuya Endo, Naruki Doi y Akito vencieron a Hideki Okatani, Yuki Ishida y Takeshi Masada (12:26) con un Bakatare Sliding Kick de Doi sobre Ishida.

6. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Daisuke Sasaki [5] derrotó a Naomi Yoshimura [2] (9:10) con un Sasaki-Style Hurricanrana.

7. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Kazusada Higuchi [7] venció a Chris Brookes [2] (14:12) con un Headbutt.

8. Saki Akai Produce Match: Saki Akai, Yukio Sakaguchi y HARASHIMA derrotaron a Aja Kong, Yuko Ueno y Shunma Katsumata (16:18) con un Kami no Migi Hiza de Sakaguchi sobre Katsumata.

-. Iron Man Heavymetalweight Title: Saki Akai venció a Yukio Sakaguchi (c) (18:59 Uhr) por Pinfall- conquistando el título.

D-Ou Grand Prix 2022 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Tetsuya Endo [5]

-. Daisuke Sasaki [5]

3. Yuki Ueno [4]

-. Joey Janela [4]

-. RSP [4]

6. Naomi Yoshimura [2]

Grupo B:

1. Yuji Hino [7]

-. Kazusada Higuchi [7]

3. Yukio Naya [6]

4. Chris Brookes [2]

-. KANON [2]

-. MAO [2]