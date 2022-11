DDT: «D-Ou Grand Prix 2022» Día 3

El EDION Arena Osaka fue el siguiente punto de la gira del torneo «D-Ou Grand Prix 2022« que llegó a su día 3.

► «D-Ou Grand Prix 2022» Día

Chris Brookes no perdió el tiempo en tratar de acabar con Yukio Naya atacándolo desde antes que comenzara el combate. Naya lanzó su ataque de patadas, recuperando terreno. Más tarde, Naya conectó un Choke Slam y cubrió a Brookes con el Back Drop para una gran victoria.

Siguió un reñida refriega entre Daisuke Sasaki y Joey Janela. Lucharon fuera del ring, se atacaron con sillas y Sasaki incluso lanzó a Janela fuera del ring con Superplex contra un grupo de asistentes. El réferi intentó detener el ataque con las sillas, por lo que se distrajo; esto lo aprovechó Sasaki para darle un golpe bajo y Janela se lo devolvió. Entonces, Sasaki conectó un Low Blow más y seguido de un Samson Clutch para ganar.

RSP fue dominado por Tetsuya Endo usando su gran agilidad. Endo aturdió a su rival con una combinación de GTF y Overhead Kick y el fin se dio con una Torture Rack Bomb seguido de un Burning Star Press.

Keiko Takeshita , la madre de Konosuke, apareció en el ring y dio una actualización sobre cómo ha sido su vida desde que se convirtió en la campeona del Iron Man Heavy Metal. Todos los días la gente la ataca para tratar de quedarse con su cinturón pero ella siempre los rechaza. Shunma Katsumata bajó con una bolsa llena de 551 bollos de cerdo como regalo para Keiko. Explicó que luchará en Estados Unidos este enero y quiere ir como campeón de Iron Man para aumentar su popularidad y le pidió el título. Keiko se conmovió por la súplica de Katsumata y estuvo de acuerdo. Con Matsui mirando, el título se transfirió oficialmente de Keiko a Katsumata. De repente, Kazuma Sumi rodó sobre Katsumata con un School Boy. Keiko pateó a Matsui para detener el conteo y luego castigó a Sumi con un Okanmaker para evitar que ocurriera un cambio de título.

Naruki Doi hizo su primera aparición en un programa regular con DDT y salió como un nuevo campeón. Se asoció con los miembros de DISASTER BOX , Toru Owashi y Kazuki Hirata , para vencer a Ω por el Campeonato de tercias KO-D.

MAO enfrentó a Kazusada Higuchi de una manera precipitada, en su afán de sumar unidades. Pero esta estrategia falló ya que Higuchi previó los movimientos de su oponente y logró tomar el dominio del encuentro.

Naomi Yoshimura continúa su racha invicta contra su ex compañero de equipo con Nautilus, Yuki Ueno , en luchas individuales. Yoshinura bloqueó tanto el WR como el nuevo movimiento final de Ueno, el Rolling Guillotine Ace Crusher. Una gran combinación fue la que le dio dos puntos más: una Power Bomb, seguido de Lariat y dos Osaka Pride.

Los resultados completos son:

DDT «D-Ou GRAND PRIX 2022 IN OSAKA», 12.11.2022

EDION Arena Osaka #2

Asistencia: 320 Espectadores

0. Yusuka Okada y Yuya Koroku vencieron a Shunma Katsumata y Kazuma Sumi (7:33) con un Crab Hold de Okada sobre Sumi.

1. MJ Paul y KANON derrotaron a Hideki Okatani y Takeshi Masada (7:45) con la Just Cobra Twist de KANON sobre Masada.

2. Danshoku «Dandy» Dino Prodcue Match: Yuki «Sexy» Iino y Danshoku «Dandy» Dino vs. Aja Kong y HARASHIMA – finalizó sin decisión (10:49).

3. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Yukio Naya [4] venció a Chris Brookes [2] (5:24) con un Backdrop.

4. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Daisuke Sasaki [3] derrotó a Joey Janela [4] (11:38) con un Modified Samson Clutch.

5. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Tetsuya Endo [5] venció a RSP [4] (10:26) con un Burning Star Press.

6. KO-D 6 Man Tag Team Title: Naruki Doi, Toru Owashi y Kazuki Hirata derrotaron a Yuji Hino, Makoto Oishi y Shiori Asahi (c) (15:22) con un Miracle One-Shot Reverse Schoolboy de Hirata sobre Oishi – conquistando el título.

7. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Kazusada Higuchi [5] venció MAO [2] (11:41) con un Leg-Roll Clutch Hold.

8. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Naomi Yoshimura [2] derrotó a Yuki Ueno [4] (22:57) con un Modifed Osaka Pride.

D-Ou Grand Prix 2022 – Clasificación Parcial :

Grupo A:

1. Tetsuya Endo [5]

2. Joey Janela [4]

-. RSP [4]

-. Yuki Ueno [4]

5. Daisuke Sasaki [3]

6. Naomi Yoshimura [2]

Grupo B:

1. Yuji Hino [5]

-. Kazusada Higuchi [5]

3. Yukio Naya [4]

4. Chris Brookes [2]

-. KANON [2]

-. MAO [2]