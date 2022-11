Los fans reaccionan al nuevo nombre de Mia Yim

En al más reciente edición de Raw, se ha sorprendido a todos los fanáticos cuando se dejó saber que la ya reconocida Mia Yim iba a tener un nuevo nombre de batalla. Se trata de Michin, el cual fue un apodo que AJ Styles le dio a la luchadora estadounidense de ascendencia coreana.

Y resaltamos su ascendencia coreana, debido a que es importante en el significado de su nuevo nombre. En WWE.com ya se refleja el cambio oficial de nombre de batalla de la luchadora de 33 años de edad, como se aprecia en el siguiente tuit de un fanático, que nos explica el significado de su nuevo nombre:

► Mia Yim estrena nombre de batalla en WWE

They officially changed Mia Yim’s name to Michin (Crazy in Korean)?!? 🙃 #WWERaw pic.twitter.com/Ot6NSFQgix — Vin  (@WhoisVindictive) November 22, 2022

«Oficialmente, han cambiado el nombre de batalla de Mia Yim a Michin, que significa ‘Loca’ en coreano. ¡¿Qué?!»

Y hay que recordar que Yim debutó un nuevo tema de entrada en otra pasada edición de Raw:

Sin embargo, Yim reveló que la inspiración para su nuevo nombre viene de la canción llamada Michin de 4Minute, una banda de K-pop de Corea del Sur ya extinta. Ahora, los fans le piden a Triple H que rompa la alcancía para que compre los derechos de esta canción de 2015, que al parecer, es muy famosa entre los amantes de este géner.

WAITTTTTTT SHE GOT IT FROM 4MINUTE?!?! OH I HAVE TO STAN NOW pic.twitter.com/fnDj0ovhWT https://t.co/2eD7F4kzi7 — josh ✨ (@clcidle) November 22, 2022

JAJAJAJAJAJA SE LLAMA MICHIN pic.twitter.com/pHwoDKh5mL — fabito dsegsto (@FabitoDsegsto) November 22, 2022

Mia Yim es Michin, le quitaron 'Rebel Heart' a Johnny Gargano y le hicieron perder con OMOS (!!)

La primera hora ha venido fuertecita.#WWERaw pic.twitter.com/9bAx0JbHG0 — Mateo de las Luchitas (Modo LaTri) 🇪🇨 (@MathWrestling) November 22, 2022

Michin?

Omos vence a Gargano?

Volvió vince o que 🤣#WWERaw — ☠️Santos Wrestling PTY☠️ (@LuchaSantospty) November 22, 2022

Ya veremos si su cambio de nombre es una decisión momentánea o definitiva, pero sin duda, es una apuesta diferente de Triple H, siendo este su primer cambio de nombre bajo su régimen. Por ahora, los fans han reaccioando positivamente a este cambio de nombre de batalla.