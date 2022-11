DDT: «D-Ou Grand Prix 2022» Día 2

El Yokohama Radiant Hall fue escenario para una doble función donde continuó el torneo «D-Ou Grand Prix 2022» de DDT Pro Wrestling.

► «D-Ou Grand Prix 2022» Día 2

Joey Janela anota sus primeros puntos, mientras que Naomi Yoshimura sufrió su segundo descalabro. Janela fue agresivo desde el principio y usó una combinación de Face Kick seguida de un Package Piledriver y luego un Diving Foot Stomp para lograr la cuenta de tres.

KANON, el otro luchador de DAMNATION TA en el torneo logró su primera victoria. KANON se impuso a MAO, con quien comparte pasado ya que los dos fueron alumnos de TAKA Michinoku.

RSP entró en una confrontación con Daisuke Sasaki y resultó vencedor. Usó un Diving Body Attack, el GTF y luego un Frog Splash para ganar al final. Por su parte, Sasaki prometió venganza, así tenga que subir de peso.

Los resultados completos son:

DDT «FREE NOVEMBER ~ D-Ou GRAND PRIX 2022 IN YOKOHAMA», 05.11.2022

Yokohama Radiant Hall

Asistencia: 300 Espectadores

1. Yusuke Okada y Yuya Koroku vencieron a Shunma Katsumata y Kazuma Sumi (10:11) con un Chickenwing Armlock de Koroku sobre Sumi.

2. Yuki «Sexy» Iino, Danshoku «Dandy» Dino y Yumehito «Fantastic» Imanari derrotaron a Toru Owashi, Kazuki Hirata y Antonio Honda (10:16) cuando Iino colocó espaldas planas a Hirata tras ya Sexy Arabian Night.

3. Sanshiro Takagi, HARASHIMA, Makoto Oishi y Akito vencieron a Hideki Okatani, Toi Kojima, Yuki Ishida y Takeshi Masada (10:18) con un Fujiyama Kneelock de Oishi sobre Ishida.

4. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Joey Janela [2] derrotó a Naomi Yoshimura [0] (11:29) con un Diving Foot Stomp.

5. D-Ou Grand Prix – Grupo B: KANON [2] venció a MAO [2] (17:37) con un Cobra Twist.

6. D-Ou Grand Prix – Grupo A: RSP [4] derrotó a Daisuke Sasaki [1] (11:00) con un Frog Splash.

Para la jornada vespertina, se llevaron a efecto, cuatro luchas más.

► «D-Ou Grand Prix 2022» Día 2

KANON es el primer luchador eliminado matemáticamente. En su cuarta lucha fue derrotado por Chris Brookes., quien lo sometió con un Octopus Stretch.

A pesar de que fue de los luchadores que sostuvieron dos luchas en la doble función, Joey Janela logró una sorpresivo triunfo ante Tetsuya Endo, por lo que en total logró acumular cuatro unidades.

Tras una gran refriega, Yuki Ueno empleó un nuevo movimiento final para infringir el primer descalabro a RSP. Por el momento, el movimiento se llama Rolling Guillotine Ace Crusher.

La doble jornada terminó con Kazusada Higuchi y Yuji Hino luchando entre sí con un empate de 30 minutos. La lucha se basó en una guerra de Chops entre los dos dentro y fuera del ring.

Los resultados completos son:

DDT «D-Ou GRAND PRIX 2022 IN YOKOHAMA DAY 2», 05.11.2022

Yokohama Radiant Hall

Asistencia: 280 Espectadores

1. Harimao vs DAMNATION T.A!: Daisuke Sasaki y MJ Paul vencieron a Naomi Yoshimura y Yuki Ishida (9:10) con un Death Valley Bomb de Paul sobre Ishida.

2. Yukio Sakaguchi Produce ~ 2 vs. 3 Handicap Match: Pocotan (Yukio Sakaguchi) y Gota Ihashi derrotaron a Saki Akai, Hideki Okatani y Kazuki Hirata (9:59) con un Diving Body Press de Pocotan sobre Hirata.

3. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Chris Brookes [2] venció a KANON [2] (11:30) con un House Piano Death.

4. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Joey Janela [4] derrotó a Tetsuya Endo [3] (13:47) con un Small Package.

5. Jun Akiyama, HARASHIMA, Soma Takao y Yukio Naya vencieron a MAO, Shunma Katsumata, Toi Kojima y Takeshi Masada (11:18) con un Chokeslam de Naya sobre Masada.

6. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Yuki Ueno [4] derrotó a RSP [4] (12:29) con un Modified RSP.

7. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Kazusada Higuchi [3] vs. Yuji Hino [5] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

D-Ou Grand Prix 2022 – Clasificación Parcial :

Grupo A:

1. Yuki Ueno [4]

2. Joey Janela [4]

-. RSP [4]

4. Tetsuya Endo [3]

5. Daisuke Sasaki [1]

6. Naomi Yoshimura [0]

Grupo B:

1. Yuji Hino [5]

2. Kazusada Higuchi [3]

3. Chris Brookes [2]

-. Yukio Naya [2]

-. KANON [2]

-. MAO [2]