Stardom: «Goddess of Stardom Tag League 2022» Día 6

Para la sexta fecha del torneo «Goddesses of Stardom Tag League 2022», la empresa Stardom se trasladó a Sendai.

► «Goddesses of Stardom Tag League 2022» Día 6

En esta jornada se efectuaron cinco luchas y un equipo sostuvo dos encuentros.

Las actuales monarcas de parejas, Tam Nakano y Natsupoi ligaron su segundo triunfo, dando cuenta de Momo Watanabe y Starlight Kid.

Hanan y Saya Iida celebraron en grande su primer triunfo; sus rivales fueron SAKI y Waka Tsukiyama quienes no pudieron evitar caer ante el ímpetu de las primeras.

Utami Hayashishita y Saya Kamitani obtuvieron su tercer resultado positivo, pasando sobre Mai Sakurai y Lady C.

Tras dos encuentros fuera de la competencia, Utami Hayashishita y Saya Kamitani volvieron al ring y enfrentaron a Mayu Iwatani y Momo Kohgo, a quienes también derrotaron para contabilizar ocho puntos e irse a la cima de su grupo.

En la lucha principal, Natsuko Tora y Ruaka fueron contundentes en su ofensiva contra Maika y Himeka para lograr su cuarto triunfo, que las coloca como líderes en el otro grupo.

Los resultados completos son:

Stardom, 13.11.2022

Aztec Museum Sendai Industrial Exhibition Hall

Asistencia: 508 Espectadores

1. Goddess of Stardom – Red Goddess: Tam Nakano y Natsupoi [4] vencieron a Momo Watanabe y Starlight Kid [1] (9:54) con un Violet Screwdriver de Nakano sobre Kid.

2. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Hanan y Saya Iida [2] derrotaron a SAKI y Waka Tsukiyama [2] (7:39) con un Backdrop Hold de Hanan sobre Tsukiyama.

3. Goddess of Stardom – Red Goddess: Utami Hayashishita y Saya Kamitani [6] vencieron a Mai Sakurai y Lady C [0] (8:21) con un Star Crusher de Kamitani sobre Lady C.

4. DDM vs. Queen’s Quest: Giulia y Thekla derrotaron a AZM y Miyu Amasaki (10:45) con la Bianca de Giulia sobre Amasaki.

5. 3 Way Match: Syuri y Tomoka Inaba vs. Hazuki y Koguma vs. MIRAI y Ami Sohrei – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

6. Goddess of Stardom – Red Goddess: Utami Hayashishita y Saya Kamitani [8] vencieron a Mayu Iwatani y Momo Kohgo [2] (9:36) con un German Suplex Hold de Hayashishita sobre Kohgo.

7. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Natsuko Tora y Ruaka [8] derrotaron a Maika y Himeka [2] (12:30) con la Swanton Bomb de Tora sobre Himeka

– Goddess of Stardom 2022 – Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Utami Hayashishita & Saya Kamitani (AphroditE) [8]

2. Giulia & Thekla (Mafia Bella) [6]

3. Tam Nakano & Natsupoi (meltear) [4]

4. Syuri & Tomoka Inaba (Karate Brave) [3]

5. Mayu Iwatani & Momo Kohgo (Peach☆Rock) [2]

-. Saki Kashima & Fukigen Death (We Love Tokyo Sports) [2]

7. Momo Watanabe & Starlight Kid (Black Desire) [1]

8. Mai Sakurai & Lady C (Mai Fair Lady) [0]

Blue Goddess:

1. Natsuko Tora & Ruaka (BMI2000) [8]

2. Hazuki & Koguma (FWC) [4]

-. Maika & Himeka (MaiHime) [4]

4. Nanae Takahashi & Yuu (7Upp) [3]

-. MIRAI & Ami Sohrei (The New Eras) [3]

6. SAKI & Waka Tsukiyama (Kawild Venus) [2] *

-. AZM & Miyu Amasaki (02line) [2]

8. Hanan & Saya Iida (wing★gori) [2]