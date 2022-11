John Cena volvería a WWE, pero no por mucho tiempo

John Cena se ha convertido en la cara de la WWE durante más de una década. El 16 veces campeón mundial ahora se está triunfando en el mundo de la actuación en Hollywood, y por ello, no podrá regresar a la compañía a tiempo completo, aunque todavía la considera como «su casa», y en algunas ocasiones ha manifestado que «extraña al Universo WWE».

► Road Dogg analiza las posibilidades de que John Cena vuelva a WWE

Muchos se han estado preguntando cuándo John Cena volverá a pisar el ring. El mienbro del Salón de la Fama WWE y actual ejecutivo de la compañía, Road Dogg, ha reveladoen su podcast Oh You Didn’t Know que el regreso del 16 veces Campeón Mundial a la compañía como luchador de tiempo completo es muy difícil, ya que solo puede dar ciertas fechas para las apariciones en la WWE debido a su carrera en la pantalla grande.

“John Cena no puede volver para siempre, ¿sabes a lo que me refiero? Solo regresará para una cierta cantidad de fechas porque tiene otras oportunidades profesionales. Así que sería genial, podrías traer de vuelta a Cena.

Lo pones encima, lo pones por el título y él gana el título. ¿Sí? No es posible porque él no va a estar allí. Tengo tres citas. Puedo aparecer en el go-home, puedo aparecer en el pay-per-view, y tienes uno más. Entonces, lánzalo donde puedas, ¿sabes a lo que me refiero? Así son los tratos que se hacen. No es ‘tenemos a Cena, hagamos lo que queramos’.»