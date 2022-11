Costa: «Chimaev fue inteligente por llamada de Pereira»

Paulo Costa está de acuerdo en que Khamzat Chimaev es un mal enfrentamiento para Alex Pereira. Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) llamó al recién coronado campeón de peso mediano Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) “dinero fácil” y lo desafió por una pelea por el título en UFC 283 en Brasil.

El ex campeón de dos divisiones de Glory Kickboxing noqueó a Israel Adesanya para reclamar el título de peso mediano en UFC 281, pero mostró momentos de lucha en el suelo, lo que Costa cree que lo convertiría en un enfrentamiento favorable para un luchador del nivel de Chimaev.

“Sí, hermano, es inteligente. Es inteligente. Creo que si peleó con Alex, será un gran problema para Alex porque Alex no tiene agarre. Ya sabes, MMA es muy diferente al kickboxing. Pero sí, creo que las probabilidades están en contra de Alex si esa pelea sucede. Pero no creo que vayan. No creo que la pelea suceda. Me gustaría pelear con él. Le pedí que peleara con él hace un par de semanas. Él dijo: ‘No, me quedaré en 170. No iré a 185’. Pero vio una gran oportunidad de conseguir el cinturón fácilmente”.

Costa, quien fue detenido por Adesanya en su pelea por el título en UFC 253, admite que su antiguo enemigo tuvo un mejor desempeño general que su compatriota brasileño Pereira. Adesanya estaba arriba 3-1 en las tarjetas de puntuación de los jueces antes de terminar en la Ronda 5, pero Costa cuestiona la durabilidad de Adesanya.

“(Fue) una pelea muy buena. Creo que Adesanya fue un poco mejor que Alex. Pero sí, un par de manos terminaron la pelea. Alex tiene mucho poder en sus manos: pequeños guantes. Yo era feliz. Estaba muy feliz por Alex.

“Adesanya tiene un problema para ser golpeado. Creo que no es tan duradero como otros chicos. Alex es duradero. Pero Adesanya no es demasiado. Entonces, Adesanya lo hizo muy bien evitando a Alex durante casi cinco rondas, pero no pudo evitarlo hasta el final. Ya sabes, mantener la distancia hasta el final. Así que fue atrapado. No tengo una predicción de si revancha”.