Angelo Dawkins es reivindicado por Tyson Kidd

«Sería mejor que la gente dejara de opinar sobre mí. No he tomado bien las sugerencias de que soy el eslabón más débil del equipo o que estoy obstaculizando el éxito de Montez Ford. Si algo, estoy orgulloso de ser el tipo de compañero que sabe cuándo ceder y permitir que Ford brille en el centro de atención. […] Me molesta que la gente quiera que Ford sobresalga como una estrella individual alejada de mí. ¡No aprecian cómo respaldo a mi amigo y lo usan como excusa para etiquetarme como un fracasado que no debería estar aquí! Soy un luchador híbrido, y Montez incluso ha estado preocupado por algunas de las críticas que he recibido». Angelo Dawkins pronunciaba estas palabras meses atrás.

► Angelo Dawkins, reivindicado

No es un secreto que Angelo Dawkins siempre ha sido visto como el número dos de The Street Profits, todavía más cuando Montez Ford empezó a verse como una futura estrella individual, y la cosa no ha cambiado ahora que ambos están con Bobby Lashley. Aún así, visto de otra manera, WWE sigue contando con él, sin empujar a su compañero sino manteniéndolos juntos, aunque esto también puede ser visto como que todavía no creen que sea el momento de Ford. La verdadera prueba para Dawkins será si finalmente se separan, pues habitualmente, cuando un equipo rompe, uno brilla por encima del otro. Mientras, no solo él mismo se reivindica, en Out of Character, también lo hace Tyson Kidd.

«Él ha puesto tanto esfuerzo. Nunca tomaré crédito por el arduo trabajo de nadie. Ha trabajado muy duro y es una gran fuente de energía para estar cerca. No solo trabaja duro para sí mismo, sino que cuando está presente, mantiene una energía muy positiva para todos los demás. Es un líder, sin duda alguna. Continúa demostrándolo semana tras semana. Estará en la carretera, estará en eventos en vivo, y aún así se presenta en el ring, que está al menos a 90 minutos de distancia de su ubicación».