La empresa de lucha libre independiente, Primos Premier Pro Wrestling , presento su evento Slave to the Deathmatch XIV, el cual tuvo lugar el 17 de septiembre desde The Roxy Theater en Denver, Colorado. El evento fue transmitido en vivo por FITE+

International Primos Premier Pro Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Colorado, Estados Unidos. Presentan eventos alrededor de todo el territorio norteamericano con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Primos Premier Pro Wrestling

Noche 1

Victor Gravin venció JT Stanton Kay Davver venció a IamTheProject First Round: Tyra Russamee & Neil Diamond Cutter vencieron a Roland Doobie & Johnny Crash Sean O’Reilly venció a The Dev Fans Bring the Weapons, First Round Match: Satu Jinn & Jimmy Chondo Lyon vencieron a Ruby Flyer & Mosh Pit Mike Niles Blood ganó una eliminatoria para ocupar un lugar en Slave to the Death Match First Round: XJ Khaos & Mickie Knuckles vencieron a Broke Back Billy & Niles Blood Alex Colon venció a #IamTheProvider First Round: Aiden Blackhart & JD Horror vencieron a Chuck Stein & Dr. Redacted

Noche 2

AIWF Deathmatch Championship: #IamTheProvider retuvo ante Niles Blood IamTheProduct ganó una eliminatoria de 8 personas For a spot in the Semi Finals: Ruby Flyer venció a The Dev Semi Finals: Satu Jinn venció a Jimmy Chondo Lyon y Ruby Flyer Semi Finals: Neil Diamond Cutter venció a Tyra Russamee Semi Finals: Mickie Knuckles venció a XJ Khaos Semi Finals: JD Horror venció a Aiden Blackhart Alex Colon venció a Chuck Stein y Dr. Reacted Sister vs Brother: Lilith Grimm venció aAdrian Grimm Finals: Mickie Knuckles venció a Satu Jinn, JD Horror & Neil Diamond Cutter para ganar el the Slave to the Deathmatch Tournament.