Tyson Kidd estuvo ayudando a Bray Wyatt durante sus entrenamientos para su regreso a la WWE y mientras hablaba recientemente en Out of Character with Ryan Satin estuvo contando todo acerca de cómo vivió aquella experiencia con el ahora fallecido luchador, con quien también compartió ocasionalmente el encordado cuando aún no estaba retirado.

► Tyson Kidd se acuerda de Bray Wyatt

«Era una persona fenomenal. Alguien dijo que incluso si Bray estaba enojado, lo cual rara vez sucedía, aún lograba hacer reír a todo el vestuario. Cuando se ponía sarcástico, tal vez era aún más divertido. Tengo un poco de eso también. Bray era especial. Su creatividad no era solo para él. Siempre estaba dispuesto a ayudar a todos. Recuerdo que hice mi etapa en NXT, y cuando volví al elenco principal, estaba haciendo una promo hablando de ‘Cats and Facts’ en Main Event, y Bray se acercó a Natalya y luego a mí y dijo: ‘Oye, amigo, tienes algo aquí. Quiero ayudarte con tu entonación’. No soy un experto en promos. Mejoré trabajando con Dusty, pero no soy un maestro. Si alguien como Bray Wyatt está dispuesto a ayudarme, aceptaré esa ayuda.

«Creo que su superpoder era su gran relación con todos. Cuando hablabas con él, te hacía sentir como si fueras la persona más importante del mundo durante esos momentos. Era realmente especial en ese sentido. Tenía acceso a mi ring, había estado usando mi ring mucho durante el último año. Mucha gente no lo sabe, pero dos cosas: en primer lugar, tal vez fuera el luchador mejor perfumado de la historia, a pesar de cómo se ve en la televisión. Y en segundo lugar, Bray le tenía miedo a las alturas. Lo irónico de eso es que superó ese miedo rápidamente, porque ahora está volando más alto que nadie. No hay nadie mejor que Bray. Lo adoro».

«Estaba revisando mis mensajes temprano y me envió uno. Era una persona muy reservada, pero me dijo: ‘Estoy listo para volver al ring un poco’. Esto fue en agosto pasado, así que estábamos intercambiando mensajes. ‘¿Cuándo entrenas?’ ‘Estoy entrenando en este momento, pero puedo encontrarme contigo en cualquier momento que quieras’. Al principio dijo: ‘Hagámoslo de manera privada’, pero luego cambió de opinión y dijo: ‘En realidad, voy a aparecer en tu entrenamiento’. Y así lo hizo, y fue muy útil con todas las personas allí. Se acercaba a los chicos y les daba consejos. Me llamó a un lado y dijo: ‘Me encanta lo que estás haciendo aquí. Cuando unimos nuestras mentes, podemos lograr cosas especiales. Esta es una oportunidad para hacer algo realmente especial’

«En ese momento, no estoy seguro si me estaba tomando el pelo o no, pero me dijo que aún no había firmado un nuevo contrato y no estaba seguro de lo que estaba planeando. Sin embargo, luego volvió a firmar. Tuve una pequeña conversación con él unas semanas después de que renovara su contrato y le dije: ‘Estoy emocionado por esta etapa’. Él respondió: ‘Sí, esta será una etapa especial’. Creo firmemente que si hubiera estado bien físicamente, lo habría sido. Estaba a punto de sorprender a mucha gente«.