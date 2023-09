El merecido asueto de Jade Cargill durante los últimos meses, tras perder el Campeonato TBS en Double or Nothing a manos de Kris Statlander y de paso su imbatibilidad individual, no respondía a ningún tipo de descontento con AEW.

Cargill reapareció el pasado sábado, durante Collision, aparentemente tumbando cualquier especulación sobre su futuro, que ella quiso zanjar días atrás ante los micrófonos de Women’s Wrestling Talk.

«Siempre estoy aquí. Tony [Khan] es un jefe fenomenal. Puedo contactarlo literalmente en este momento y probablemente me respondería en tres minutos. Este es un hombre que tiene cuatro empresas, un equipo de fútbol profesional, los Jacksonville Jaguars; está ocupado, [pero] asiste literalmente a cada evento. Es tan apasionado, ama nuestra empresa. No hay otro lugar donde quiera estar. Él no me ve como un número, me ve como un ser humano. Conoce mi trayectoria y comprende mi propósito en la comunidad de la lucha libre y lo que quiero lograr, y no creo que puedas superarlo. No puedes superar esto en un deporte tan interesante».