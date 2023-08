Dave Meltzer: «Sting no quiere retirarse»

Casi 40 años después de su debut, 25 desde su mayor momento de popularidad y tres como parte de AEW, Sting es uno de los luchadores más rentables de la industria. Probablemente, la mejor contratación hecha por Tony Khan.

Según expuso el presidente de AEW en febrero de 2021, Sting firmó con su empresa para poder ofrecer combates de calidad y colgar las botas allí. Pero esto no sucederá el próximo domingo 27 de agosto al amparo del Wembley Stadium, como durante mese se rumoreó.

All In, a cambio, acogerá un combate de ataúd donde Sting, haciendo equipo con Darby Allin, buscará darle su merecido a Swerve Strickland y AR Fox. Y todo, cuando todavía no ha conocido la derrota bajo los focos de la casa Élite.

En enero del presente año, Sting reflexionaba así sobre sus planes de retiro.

«[…] En última instancia, el retiro perfecto no se trata del momento ni del oponente. Se trata de cómo se hace sentir a la gente y de cómo se siente uno mismo. Haga lo que haga, quiero que los fanáticos de la lucha libre digan: ‘Eso fue increíble’. No quiero que se vayan diciendo: ‘Eso fue vergonzoso’. Solamente quiero que sea un gran recuerdo y luego, simplemente, finalmente, de una vez por todas, decir: ‘Adiós’».

► Sting: bajo sus propios términos

Ante los micrófonos de la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer dio cuenta del mencionado choque que disputará Sting en AEW All In, así como de las especulaciones (básicamente, detonadas por el propio Meltzer) que apuntaban a que «The Icon» podía formalizar su retiro en el colosal PPV.

«Sting no quiere retirarse, y nadie va a decirle cuándo, así que él es el único que lo propondrá, y obviamente no propuso retirarse en el Wembley Stadium, por lo que no ocurrirá».

Por otra parte, resulta entendible que Sting prefiera decir adiós sobre suelo estadounidense, no británico, considerando su nacionalidad y el hecho de haber desarrollado la práctica totalidad de su carrera en el país de las barras y estrellas. Eso sí, se antoja difícil que AEW produzca allí un evento de las dimensiones del inminente All In.

