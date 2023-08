Seth Rollins logró convertirse en el Campeón Mundial de Peso Completo en Night of Champions hace unos meses, y como él mismo había prometido, ha sido un campeón que ha defendido sus títulos con frecuencia, ganándose el respeto de los fanáticos por ello. Su última defensa fue en SummerSlam, cuando derrotó por segunda vez consecutiva a Finn Bálor, quien no pudo desquitarse de lo sucedido hace siete años cuando «El Visionario» lo dejó (involuntariamente) fuera de acción.

► Seth Rollins aún no encabeza un evento premium en vivo

Seth Rollins es el Visionario y ha llevado a la compañía en los últimos meses, gracias al hecho de que Roman Reigns ha limitado sus apariciones en pantalla, lo cual muchos han calificado como merecido el título obtenido recientemente. Sin embargo, existe una preocupación en torno a su estatus como Campeón Mundial de Peso completo.

Si revisamos los eventos premium que ocurrieron después de Night of Champions, Money in the Bank y SummerSlam, notamos que Roman Reigns y The Bloodline fueron los que acapararon los titulares, y por consiguiente, fue quien encabezó ambos eventos, dejando el campeonato mundial de Rollins en un plano secundario, limitando su estelaridad únicamente a la programación de Monday Night Raw.

Como señaló WrestlingWorldCC en sus redes sociales, criterio el cual acogemos, Seth Rollins aún tiene que encabezar un Evento Premium en vivo después de convertirse en el Campeón Mundial de peso completo WWE. Dicho esto, Payback podría darle la apertura que necesita, teniendo en cuenta que la historia de The Bloodline podría tener una para luego de la salida de Jey Uso.

«El campeonato mundial de peso completo WWE aún no logra encabezar un evento premium en vivo. ¿Crees que eso cambiará en Payback?»

WWE Payback está programado para el 2 de septiembre en el PPG Paints Arena en Pittsburgh y es probable que Seth Rollins defienda su título contra Shinsuke Nakamura, dados los acontecimientos recientes. Habrá que esperar para ver si esta lucha, o alguna otra defensa titular del Visionario logra encabezar este evento premium en vivo.