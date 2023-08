Sting tendrá lucha de ataúd en AEW All In

Muy esperada estaba siendo la implicación competitiva de Sting sobre AEW All In, y la compañía se ha hecho de rogar con la poca prisa que ha tenido a la hora de confirmar los primeros encuentros para el gran show. Y es que se hablaba incluso de un combate de retiro de «The Icon» en pos de un «sold out».

Pero AEW no ha necesitado grandes anuncios, pues sin ningún combate oficial, menos de dos semanas atrás, All In llevaba más de 70 mil boletos vendidos. Y Sting, parece, aún no quiere colgar las botas. O al menos ni el veterano ni AEW lo insinuaron ayer en Dynamite.

Como buen amigo de Darby Allin, Sting hará dupla con «The Enigma», quien busca dar su merecido a Swerve Strickland y AR Fox por el salvaje ataque que estos lanzaron contra Nick Wayne la semana pasada. Y para encrudecer las hostilidades, estas discurrirán bajo estipulación de lucha de ataúd.

Sting no lucha en Europa desde el 26 de enero de 2013, cuando IMPACT! Wrestling presentó desde la Wembley Arena de Londres (Inglaterra) un episodio semanal vía Spike TV (emitido el 21 de febrero). Allí, Sting y Bully Ray salieron derrotados ante Aces & Eights en una lucha en desventaja.

Dynamite dejó ayer también el comentado anuncio de un Fatal 4-Way por el Campeonato Mundial Femenil AEW para All In. De resultas, este es el cartel provisional del PPV del próximo 27 de agosto, que tendrá lugar desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Adam Cole

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Hikaru Shida (c) vs. Toni Storm vs. Saraya o Skye Blue vs. Britt Baker o The Bunny

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. The Young Bucks

LUCHA DE ATAÚD: Sting y Darby Allin vs. Swerve Strickland y AR Fox

