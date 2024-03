Jim Ross se deshace en elogios hacia Darby Allin mientras habla de la última lucha de Sting y ese increíble spot que protagonizó del que el comentarista de AEW considera que estuvo cerca de irse de las manos. El también WWE Hall of Famer habla del luchador que la semana que viene luchará con Jay White en el especial Big Business antes de irse a escalar el Everest en Grilling JR.

► Jim Ross de Darby Allin

«Estaba preocupado por este chico. Sabía que iba a intentar hacer algo especial y extraordinario. Y lo logró. Estuvo en su mejor momento. Fue una de las estrellas de toda la noche. Pasar a través del vidrio y que este le cortara la espalda, fue muy drástico, muy impactante, eso es Darby. Parece que no hay nada demasiado peligroso o cautivador para él. Nunca deja de sorprenderme. Por eso es uno de los mejores luchadores profesionales del mundo, y estoy contento de tenerlo con nosotros. Sé que esa lucha significaba mucho para él porque sentía que mucho dependía de su actuación y las cosas que iba a hacer. No tenía ni idea sobre el vidrio, lo cual fue genial para mí porque pude reaccionar naturalmente. Fue terrible, en el buen sentido.

«No conozco a ningún otro talento que intentaría o siquiera consideraría algo tan drástico. Nadie más que Darby. Merece todas las alabanzas. Adoro a ese chico. Solo espero que pueda seguir esquivando las balas que carga en su propia pistola y comience a disparar. Ninguna tarea es demasiado grande. Él creó esta acrobacia. Esto es lo que quería hacer. Nadie le dio un pedazo de papel y le dijo ‘queremos que hagas estas tres cosas’. Fue todo Darby. Que un tipo haya pasado toda la tarde pensando qué hacer con el vidrio, me parece extremadamente extraordinario y valiente. Estoy orgulloso de trabajar con Darby, él es mi amigo. Es una estrella, una estrella masiva.

«Estuvo a un paso de ser demasiado. Tuve que verlo para creerlo. Tal vez no quería creerlo porque conocía los elementos peligrosos que existían, pero agregó increíblemente a la lucha. Son partes de esta lucha que nunca olvidaremos. El vidrio fue sin duda uno de esos elementos. Quedé muy impresionado, de una manera cautivadora y grotesca, por lo que hizo. No estaba seguro de lo que iban a hacer. Vi el vidrio, así que imaginé que alguien pasaría a través de él. Fue increíble. No puedo imaginar cómo se sintió el cuerpo de Darby con esos fragmentos de vidrio por todas partes. Toda la sangre, el dolor y el sufrimiento que soportó para que esto funcionara. Fue un trabajo increíble de Darby Allin, los Bucks, y todos los involucrados. Nadie falló. Esta lucha fue ejecutada a la perfección. Es subjetivo decir ‘El vidrio fue demasiado para mí’. Bueno, podría serlo. Si es así, solo procesa y sigue adelante. Eso es lo que tenemos. Lo que tenemos es algo que nunca olvidaremos.»