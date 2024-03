NJPW: «New Japan Cup 2023» Día 3

Para la tercera fecha del torneo «New Japan Cup 2023», New Japan Pro Wrestling se trasladó al Aimesse Yamanashi en Kofu.

► «New Japan Cup 2023» Día 3

Sigue en desarrollo la «New Japan Cup 2024» y en esta ocasión se efectuaron tres combates más de la primera ronda.

Un choque de titanes fue el que resultó del enfrentamiento entre Oleg Boltin y Hikuelo. Para el primero esta fue, hasta el momento, la lucha más importante de su carrera y su debut en la NJC. Boltin se vio bien, incluso pudo llevarse la lucha, pero la mayor experiencia de Hikuleo le valió avanzar a la siguiente instancia.

Siguió la confrontación de Gabe Kidd y Callum Newman. Fue un muy buen choque, hasta ese momento, el mejor del torneo, entre dos hombres ávidos de triunfo, hasta que poco a poco, el del Bullet Club War Dogs fue controlando la batalla.

En el cierre de esta ronda, Shingo Takagi avasalló a Yuya Uemura, quien no hizo más que algunos castigos a los brazos de su oponente. En cuanto Takagi se apoderó del control de las acciones no hubo vuelta atrás.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 08.03.2024

Aimesse Yamanashi

Asistencia: 696 Espectadores

1. Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Ryusuke Taguchi vencieron a David Finlay, KENTA, Chase Owens y Gedo (9:21) cuando Goto colocó espaldas planas a Gedo tras la Shoto.

2. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls derrotaron a El Phantasmo y Tomoaki Honma (8:16) con la Mikey Bomb de Nicholls sobre Honma.

3. Shota Umino, El Desperado y YOH vencieron a «King of Darkness» EVIL, Jack Perry y Dick Togo (8:07) con un Direct Drive de YOH sobre Togo.

4. SANADA, Taichi y DOUKI derrotaron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (7:52) con un Skull End de SANADA sobre Takahashi.

5. Jeff Cobb, Great-O-Khan, TJP y Francesco Akira vencieron a Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:53) con la Tour of the Island de Cobb sobre BUSHI.

6. New Japan Cup – Round 1: Hikuleo derrotó a Oleg Boltin (9:21) con la Godsend.

7. New Japan Cup – Round 1: Gabe Kidd venció a Callum Newman (14:10) con un Leg Trap Piledriver.

8. New Japan Cup – Round 1: Shingo Takagi derrotó a Yuya Uemura (23:22) con un Last of the Dragon