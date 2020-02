Este domingo se disputó Super Bowl LIV entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, con victoria de los primeros. Este partido representa el punto culminante de una larga temporada de la NFL, para los fanáticos de este deporte; para quienes no lo siguen tanto, seguramente estarán más pendientes de los espectáculos de medio tiempo, o de los anuncios comerciales que se transmiten durante el mismo, y cuyo pautaje cuesta millones de dólares por unos cuantos segundos de exposición.

► Daniel Bryan, en versión alterna de comercial del Super Bowl LIV

Para aquellos que vieron el Super Bowl LIV en los Estados Unidos, seguramente habrán podido notar durante el último periodo del encuentro un anuncio publicitario de Discover, el cual presentaba algunos clips con algunos personajes diciendo «sí» y «no». Dicho anuncio llamó la atención de la superestrella de SmackDown, Daniel Bryan, quien recurrió a su cuenta de Twitter para decirle a Discover que estaba disponible por si necesitaba otro «Sí» para su anuncio.

«Discover: Su anuncio fue música para mis oídos. Si necesitan otro SÍ, ¡Estoy disponible!«

Momentos despúes, Discover respondió con una versión actualizada del anuncio original, incluyendo al ex Campeón WWE en el mismo, y que el mismo luchador retuiteó. He aquí el video:

Thanks for the shout out @WWEDanielBryan, you made the cut. Wait for it… #BigGame #DiscoverYes — Discover (@Discover) February 3, 2020

«Gracias por el aviso Daniel Bryan, lograste entrar. Espera por él...»

Bryan se mostró contento y volvió a responder a la compañía de tarjetas de crédito con otro mensaje, llamando la atención de la WWE:

«¡SÍ! Hey WWE, revisen esto. ¡Discover me puso en su comercial!»

El vicepresidente senior de Marca, Medios y Percepciones del Consumidor de Discover, Ryan Scully, dijo sobre este cambio:

«Cuando buscamos formas de extender nuestra conversación del ‘Sí’, Daniel Bryan fue una elección natural. Su personalidad, canto característico y capacidad para conectarse con los fanáticos del deporte y el entretenimiento son únicos y energizantes».

Aunque no fue mostrado en el Super Bowl, la versión del anuncio que incluye a Daniel Bryan se mostrará en WWE Smackdown, así como durante los juegos de NHL en NBC y la NBA en TNT.