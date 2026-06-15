Danhausen tiene una lista de peticiones para los NY Knicks

Este fin de semana, con una victoria de 94-90 sobre los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA, los New York Knicks se coronaron oficialmente campeones de la NBA 2026 por primera vez en 53 años. Jalen Brunson, el MVP de las Finales, aportó 45 puntos al marcador final.

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► Danhausen le «quitó la maldición» a los New York Knicks

Por otra parte, la estrella de la WWE, Danhausen, continuó impulsando al equipo con sus poderes cósmicos, lo que finalmente los llevó a 15 victorias cruciales en los playoffs, perdiendo solo un partido durante la racha que inició desde que el luchador de SmackDown «le quitó la maldición» al equipo newyorkino.

Según un video publicado por Danhausen en su cuenta de X, esto lo convierte ahora en «El Rey de Nueva York» y, además, merecedor de grandes regalos.

«Quiero una estatua de Danhausen y un mural de Danhausen y Danhausen en la fachada de Times Square, en la del Madison Square Garden. Pero claro, felicidades a los Knickshausen, porque hicieron todo el trabajo. Es un esfuerzo de equipo. Danhausen les quitó la maldición, maldijo a un par de sus oponentes, algo que realmente no tenía por qué hacer. Solo quería sacar un poco de dinero extra, extorsionar al multimillonario Stephen A. Smith. Pero bueno, lo entendemos. Y ahora el alcalde tiene que darle a Danhausen su propio desfile y una estatua o lo que sea que dije. No sé, algún globo gigante flotando entre Snoopy y Garfield.»

Danhausen maldijo originalmente a los Knicks y al presentador de ESPN, Stephen A. Smith (reconocido fan de ese equipo), durante la primera ronda de los playoffs. Sin embargo, una vez que levantó la maldición, el equipo de Nueva York arrasó con sus oponentes, con solo una derrota en los siguientes 16 partidos. Ahora que el luchador ha exigido una serie de cosas por su gesto de «quitar la maldición» a los Knicks, está por verse si el alcalde de Nueva York aprobará alguna de estas solicitudes.