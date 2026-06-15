Resultados Triple W: Última Parada

Triple W celebró Última Parada, su decimotercer evento en lo que llevamos de 2026, este pasado 23 de mayo, desde el Gimnasio Lucharama de Madrid (Madrid, España).
Como lucha estelar, Rizo, Jon Valow y Shallow hicieron equipo para ir contra Jedu, Pad Campos y Johan.
Hubo dos puntos de carácter titular: La Nueva Ola defendieron los Campeonatos de Parejas de Triple W ante AnaRKHia, mientras Ochoa buscó conservar el Campeonato de Level One frente a Newt Nova.
Completando el cartel, Pol Badía vs. Guido Kingtana, Trevor de Vries vs. Chicharito Jr. y La Forja vs. La Senda Luminosa.
Varios combates de Última Parada pueden verse gratuitamente en el canal de YouTube de Triple W.
Resultados Triple W: Reset
► Próxima salida: Total Rumble
[PRESHOW]
- Reaper El Mercenario y Chocoluis Estrella derrotaron a Marc Menino y Varo.
[SHOW PRINCIPAL]
- El show inició con una programada firma de contrato con Rizo y Jedu de cara a Total Rumble (27 de junio), donde el primero defenderá ante el segundo el Campeonato Absoluto de Triple W. Jedu se lanzó contra Rizo, Shallow intentó refrenar el ataque y Pad Campos lo golpeó. Johan y La Senda Luminosa buscaron entonces paliza sobre Rizo y Shallow hasta que Jon Valow y La Forja equilibraron la balanza. En consecuencia, Coajim Echevarría decretó estelar: Rizo, Jon Valow y Shallow vs. Jedu, Pad Campos y Johan.
- La Forja (Bruno Guzmán y Iron Charles) derrotaron a La Senda Luminosa (César Hawk y Kaishin) (con Johan y Saejima).
- CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Ochoa (c) derrotó a Newt Nova (con Joro) para retener el título. Antes del inicio, Ochoa atacó a Joro. Segunda defensa de Ochoa desde que conquistara la presea en La Hora De La Verdad 2026. Tras la lucha, Ochoa volvió a golpear a Nova.
- CAMPEONATOS DE PAREJAS DE TRIPLE W: La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) (c) derrotaron a AnaRKHia (Hades y Kaiden) para retener los títulos. Séptima defensa de La Nueva Ola desde que conquistaran las correas en Top One 2025.
- Iniciando la segunda parte, Pibito Canario retó a Pibito Vallekano a un combate en Level Up, siguiente show de Level One (13 de junio), y el madrileño atacó por la espalda al isleño, exponiendo que ya no quería que los confundieran. Los pibitos se jugarán sus cabelleras.
- Pol Badía derrotó a Guido Kingtana.
- Trevor de Vries derrotó a Chicharito Jr. Concluido el duelo, de Vries se autoproclamó mejor luchador del mundo.
- Jedu, Pad Campos y Johan derrotaron a Rizo, Jon Valow y Shallow. Como cierre, Jedu alzó el Campeonato Absoluto sobre el cuerpo de un tumbado Rizo.
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