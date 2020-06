El presidente de UFC, Dana White, no está entusiasmado ante la idea de que Amanda Nunes se retire. Nunes posee los títulos de peso pluma y gallo femenino de UFC. Ella es considerada como la mejor peleadora del planeta y una de las mejores atletas de MMA.

Su currículum habla por sí solo con acabados dominantes sobre peleadoras de la talla de Cris Cyborg, Ronda Rousey, Miesha Tate y Holly Holm. Incluso a la temprana edad de 32 años, Nunes es un futuro miembro del Salón de la Fama y su legado está intacto. Es por eso que "La Leona" está teniendo en cuenta el retiro.

White apareció en The Schmozone Podcast y reaccionó a Nunes contemplando el retiro:

“¿Sabes qué hay de asombroso en eso cuando lo piensas? Su retiro no es asombroso; eso realmente me vuelve loco. Sabes que siempre digo: 'Si estás hablando de retirarte, probablemente deberías'. A menos que estés donde ella está. En este momento, cuando los chicos lloraban por el dinero, una de nuestras peleadoras, que podía seguir y seguir haciendo esto durante mucho tiempo, dice:" Tal vez me retire ahora. Tiene mucho dinero y puede hacerlo ".