Justin Gaethje cree que Conor McGregor estaría en un mal momento si alguna vez comparten el octágono. Gaethje es el campeón interino de peso ligero de UFC y está listo para una pelea de unificación de título contra el titular de 155 libras Khabib Nurmagomedov.

"The Eagle" inicialmente estaba dispuesto a regresar en junio para pelear contra Gaethje, pero el estado de salud de su padre hizo retroceder ese plan. Ahora, el plan es reservar Nurmagomedov vs. Gaethje en septiembre.

Justin Gaethje: "Conor McGregor atravesaría el infierno si pelea conmigo"

Hablando con MMAJunkie , Gaethje discutió por qué piensa que le haría pasar un mal rato a McGregor si ambos se enfrentan en el Octágono.

"El control de distancia es el factor número 1 en cualquier pelea. Se estableció en los primeros 30 segundos. No es visible, pero está establecido, y eso sería un gran factor en nuestra lucha. ¿Quién puede controlar la distancia? Creo que lo mejor de mí es que puedo expulsar a las personas, por lo que cuando intentan controlar la distancia o tal vez están ganando con eso, puedo patearlos en la pierna e intentar restablecer eso. Así que creo que lo dejaría inconsciente para ser honesto".

"Creo que tiene alrededor de tres rounds, y luego es un infierno, y no quiere ir al infierno, así que creo que es bueno por ahora".

Justin Gaethje ha dejado en claro que está dispuesto a darle a McGregor una oportunidad de título ligero de UFC si derrota a "The Eagle". No está tan seguro de que McGregor pelee por el título si Nurmagomedov sale victorioso a finales de este año. Ali Abdelaziz, quien administra tanto a Gaethje como a Nurmagomedov, dijo que "The Highlight" está mucho más dispuesto a pelear contra McGregor.

McGregor afirma que se retiró de la competencia de MMA. "Notorious" ha estado descontento con el UFC por retrasar el combate de unificación del título ligero planeado. También cree que la promoción sigue yendo en contra de sus deseos en lo que respecta a su próximo combate.