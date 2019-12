Si Dana Brooke no ha despegado todavía, no lo va a hacer. No sería un pensamiento alocado ni mucho menos. Esta luchadora tuvo aquella interesante oportunidad cuando se alió con Charlotte Flair, pero una vez esta trama finalizó fue olvidada. No podemos negar el hecho de que busca cómo llamar la atención. Tampoco podemos hablar de lo que ocurre fuera de cámaras, o de las redes sociales, pero intenta sobresalir cuando tiene la ocasión. Y quizá lo que sea que tiene con Batista la ayude. Nunca se sabe lo que puede pasar en WWE.

Todo podría empezar para ella con un combate con un nombre importante como una campeona. Lo tuvo la semana pasada contra Bayley, pero una vez más fue para nada. ¿Podría ser diferente una revancha? La única forma de saberlo es hacerla. Eso mismo es lo que quiere Brooke. Pero la Campeona SmackDown tiene una condición relacionada precisamente con su título. No quiere exponer demasiado.

Well there’s your first mistake, trying to impress the @WWE universe. And even though you don’t really deserve another shot with me, I’ll allow it. Just not for my championship. https://t.co/EgXyiNiMJO

— Bayley (@itsBayleyWWE) December 20, 2019