Damage CTRL reflexionan sobre su primer año en WWE

Durante SummerSlam 2023, Damage CTRL cumplieron un año juntas en WWE desde su debut en el mismo Premium Live Event en 2022, cuando sorprendieron a todo el WWE Universe. Nadie se esperaba que Bayley, IYO SKY y Dakota Kai se unieran en un trío para intentar conquistar la compañía. Y la verdad es que no les ha ido nada mal, hasta el punto de que en el show la luchadora japonesa ganó el Campeonato Femenil WWE. Y en la conferencia posterior las tres estuvieron reflexionando al respecto.

IYO SKY IS YOUR NEW WWE WOMEN'S CHAMPION!!!@Iyo_SkyWWE cashed in her #MITB contract at #SummerSlam and we have a Damage CTRL celebration live in Detroit! pic.twitter.com/CQgHeqxrew

— WWE (@WWE) August 6, 2023