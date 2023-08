Iyo Sky rompe el silencio tras convertirse en Campeona WWE

IYO Sky llegó al elenco principal de WWE en SummerSlam del año pasado y se convirtió en parte de Damage CTRL. Casi un año desde su llegada, finalmente logró algo importante cuando ganó el maletín en Money In The Bank Match, el cual le garantizaba una oportunidad titular futura, la misma que canjeó en la noche de este sábado en la reciente edición de SummerSlam y destronar a Bianca Belair, quien segundos antes había conquistado el título al ganarle a Charlotte Flair y Asuka en una triple amenaza.

► Iyo Sky agradece a sus fanáticos

Iyo Sky logró su primer título en el elenco principal, pero ya había conseguido el oro en NXT hace unos años. Evidentemente, este es el mayor logro de su carrera y recurrió a su cuenta de Twitter para comentar en japonés sobre su reciente logro y lo mucho que significó para ella.

«Queriendo convertirme en «la mejor del mundo», deseché el puesto de «mejor en Japón» que tenía en ese momento y volé a Estados Unidos. Crucé el mar pensando que era mental y físicamente más fuerte que nadie, pero el muro en el mundo era tan alto que fui derribada en un instante por tanta arrogancia.

Intenté decir (o más bien dije) “Ya no puedo más”, pero cada vez recordaba las caras de todos los que me animaban y lograban aguantar. Me aferro desesperadamente y construí poco a poco, y en una tierra extranjera, finalmente alcancé el número uno en el mundo hoy.

“Ser el número uno del mundo” era mi sueño, pero definitivamente es gracias a todos que pude hacerlo realidad. Todos en Japón, todos en Estados Unidos, todos en el mundo, muchas gracias.»