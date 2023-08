La veterana luchadora independiente LuFisto se retiró de los eventos del próximo fin de semana luego de una entrevista con Fightful.com donde afirmó que el vestidor femenil de AEW era tóxico.

En la mencionada entrevista, la canadiense de más de 25 años en la lucha libre habló sobre su experiencia en el backstage durante una grabación de AEW Dark en abril del año pasado, aclarando un tweet que había hecho anteriormente sobre que el vestidor femenil era tóxico. Por su experiencia durante las grabaciones, sintió que el vestuario femenil fue hostil con ella.

Estas declaraciones se convirtieron la semana pasada en tema de controversia, lo que provocó que el vestuario de AEW se pronunciara en contra. El campeón mundial de AEW MJF, Britt Baker, Nyla Rose, Renee Paquette, Ruby Soho, Saraya y Taya Valkyrie acudieron a Twitter para defender el vestuario femenil de la empresa.

Esto es parte de lo que dijo LuFisto en los tweets ahora borrados

“Es bueno que todos en AEW hayan recibido la nota para escribir la mayor cantidad de mierda posible sobre mí para que puedan verme como un desperdicio de ser humano que no vale la pena vivir, incluso las personas que nunca tuvieron una sola conversación conmigo».

«Aún mejor ver a gente a la que nunca le hice nada malo estando tan desesperada por conseguir un trabajo, subiéndose al carro. Pronto, los veré, hipócritas, ser parte de Be a Star y anuncios de asuntos de salud mental que actúan como si les importara».

«Disfruten de sus cheques de pago y sigan apuñalándose unas a otras por la espalda fingiendo que esto es normal. Solo puedo esperar que su odio hacia mí haga que finalmente trabajen juntas para lo mejor de la lucha libre femenil, ahora que se han denunciado los problemas«.

«Muchas son miserables, frustradas y susurrarán su ira, pero nunca se levantarán y hablarán. Quería dejar este mundo sabiendo que la lucha libre femenil era mejor. Lo fue por un tiempo, pero ya no. Lo triste es que lo aceptan sin decir una palabra. Es lo que es. Que desperdicio.»

Tras abrir la caja de pandora, LuFisto ha desactivado su cuenta de Twitter.

Se anunció que LuFisto se ha retirado de dos eventos este próximo fin de semana, luego de la controversia. La miembro del Salón de la Fama de la Lucha Libre Independiente ya no luchará en el evento Blitzkrieg Pro del sábado 12 de agosto titulado “You’re So Last Summer” que esta programado para llevarse a cabo en Brattleboro, Vermont.

We regret to inform you all that LuFisto has also withdrawn from “You’re So Last Summer” this Saturday in Brattleboro, VT.

We are sending her all the good vibes and hope to work together one day. pic.twitter.com/trsWLPOng8

— Blitzkrieg! Pro (@Blitzkrieg_Pro) August 6, 2023