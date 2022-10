Dalton Castle, siguiente retador de Chris Jericho

Tras derrotar a Bandido hace dos semanas, Chris Jericho amenazó con destruir todo el legado de Ring of Honor. Y esto no pasa precisamente por borrar toda la videoteca de la empresa, sino por derrotar a todos los anteriores portadores del máximo oro que hoy «Le Champion» ostenta.

Bandido fue el primero, y a este le siguió el miércoles de la presente semana Bryan Danielson. Así que Jericho, henchido de orgullo anoche en Rampage, volvió a lanzar su advertencia sobre el ring del Coca-Cola Coliseum de Toronto.

Aunque tal vez no esperaba que Dalton Castle, Campeón Mundial ROH durante 197 días entre 2017 y 2018, saliera a responderle, espetándole que se partió la espalda (casi literalmente) por la preciada presea y que ahora haría lo mismo con el veterano canadiense. Combate concretado para el próximo miércoles.

Hacía tiempo que Castle era merecedor de un momento de exposición televisivo de gran alcance, y por fin lo tendrá dentro de tres días, en un episodio de Dynamite a celebrarse el martes 18 por circunstancias especiales —véase, los «playoffs» de la MLB— desde el Heritage Bank Center de Cincinnati (Ohio). He aquí el excelente cartel que presenta.

Former #ROH World Champion, the Party Peacock @thedaltoncastle wants @iamjericho to give him a shot at the #ROH World Championship, will Jericho accept?



