Dalton Castle consideró dejar ROH iniciando 2021

Dalton Castle ha ido creciendo durante la última década hasta ser una de las caras de Ring of Honor, donde también fue Campeón Mundial, pero entonces la Era COVID comenzó y la compañía cerró sus puertas, haciendo que en enero de 2021 el luchador considerase dejarla, según recuerda en AEW Unrestricted.

> Dalton Castle consideró dejar ROH

“Fue una noche salvaje, emocionalmente. Justo antes de eso, no sé cuántas personas conocen la verdadera historia de Ring of Honor, cerramos las puertas como tres meses antes de que Tony lo comprara. Nueve o diez meses antes de eso, yo había pasado por esta extraña encrucijada en la que iba a dejar Ring of Honor. Una decisión de último segundo, me di cuenta de lo increíblemente afortunado que era de ser parte de ROH y lo feliz que estaba allí y cómo descubrí lo que quería hacer con el resto de mi vida. Decidí: ‘No, no me iré. Me quedaré aquí mismo’. Eso fue en enero de 2021 cuando me di cuenta.

“Fueron los mejores ocho meses de mi vida. Había una extraña claridad, estaba más feliz que nunca, siento que mi trabajo mejoró porque finalmente descubrí en qué concentrarme. Siento que tuve algunos de los mejores ocho meses de lucha libre en mi vida. Era extraño porque no había público, todavía estábamos haciendo shows en arenas cerradas. En octubre, tuvimos una reunión: ‘Toda esa felicidad que encontraste. Se acabó. Estamos cerrando las puertas. Todos están despedidos. ¡Fuera!’. Todavía estaba de buen humor porque tuve ese momento de claridad y sabía lo que amaba y lo que era importante, pero ya no tenía trabajo, así que fue este extraño equilibrio entre las emociones.

“En marzo, Tony compró Ring of Honor, y en lugar de esta conmoción y confusión, fue optimismo. Me di cuenta: ‘Finalmente, alguien que ama la lucha libre profesional está a cargo de esto. Creo que vamos a estar bien’. Seguí pensando positivamente en ello y luego me invitaron a ser parte del primer evento. Fue increíble. Tengo mucha gratitud hacia Tony y todos los que ayudaron a revivir y mantener vivo Ring of Honor. Es un momento salvaje y estoy feliz por eso”.

¿Qué opinión tienes de Dalton Castle?