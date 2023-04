MJF: “No le pido consejo a Tony Khan para nada”

MJF está viviendo su mejor vida. Es el Campeón Mundial de Peso Completo AEW y es justo decir que también la cara de la compañía, con permiso de The Elite y Chris Jericho. Con todo lo que ello supone también financieramente. Teniendo en cuenta además que en 2024 podría hacer real la tan comentada guerra de pujas con la WWE. De su vida actual estuvo hablando la Sal de la Tierra recientemente en Colt Cabana’s Art of Wrestling Squared Circle Expo, empezando por el dinero que tiene, señalando que está cerca del billón.

> MJF, viviendo su mejor vida

“Honestamente, me estoy acercando a una B [billones], ahora mismo estoy en la Ms [millones], pero me estoy acercando a una B”.

También dio a conocer que tiene un jet privado, pero no porque Tony Khan se lo diera:

“Por supuesto, tengo un jet privado. Basado en el dinero que me está dando, pude pagar un jet privado, pero él no solo me regaló el jet privado“.

Y hablando del presidente de la empresa, aclara que no le pide consejo para nada:

“No le pido consejo a Tony Khan sobre nada. Eso no es real”.

MJF está lidiando con los llamados ‘pilares del futuro de AEW’, donde él se encuentra, en estos momentos, aunque Darby Allin es el que más cerca está de tener una oportunidad titular. Durante el Dynamite de esta semana, el campeón les habló claro: “Yo estoy dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer, a diferencia de los otros tres pilares. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para construir mi legado en este negocio y ser MJF, el más grande de todos los tiempos”.

¿Qué opinión tienes de MJF?