Ace Austin expresa cuanto respeta a Josh Alexander

A pesar de ser rivales, Ace Austin respeta a Josh Alexander, y no hace leña del arbol caído mientras habla de su actual lesión. Una lesión que le obligó a renunciar al Campeonato Mundial Impact, que estará en juego entre KUSHIDA y Steve Maclin este domingo en Rebellion 2023. El Campeón Mundial de Parejas Impact estuvo hablando de su compañero de vestidor en WrestlingNews.co.

> Ace Austin respeta a Josh Alexander

“Creo que alguien como Josh Alexander conoce, más que otros, la fragilidad del cuerpo humano. Regresó de esa desagradable lesión en el cuello al principio de su carrera para tener una carrera tan increíble, así que alguien como él definitivamente entiende eso y mira, tengo que admitirlo… No puedo decir que no tengo respeto por Josh Alexander. No hay forma de que no pueda respetar a alguien que ha trabajado tan duro como él, pero, ya sabes, él también está del otro lado de la pared de la competencia. Definitivamente fue triste porque me quitó el título de la X-Division.

“Retrocedamos hace un tiempo, estuve así de cerca de convertirme en el campeón mundial más joven en la historia de IMPACT Wrestling y no llegué allí. Cuando ganó el Campeonato Mundial, se volvió más y más lejos de mi alcance. Verlo caer así, simplemente no se siente bien. Trabaja muy duro y alguien tiene que ganarle por eso de la manera correcta, alguien tiene que tomarlo de la manera correcta. Volverá, y no hay duda de que todo se cerrará. No podía imaginarme trabajando tan duro como lo hice para convertirme en el campeón mundial más joven, y luego alguien como él regresando de una lesión que terminó con su carrera para convertirse en el campeón mundial reinante más antiguo, no puedo imaginar tener que dejarlo pasar”.

