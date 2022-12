Dakota Kai quiere ser llamada «Srta. WarGames»

En SummerSlam, Dakota Kai hizo su regreso a la WWE luego de que fuera despedida hace unos meses atrás, formando junto a Bayley e Iyo Sky la agrupación Damage CTRL, con quienes participó en el WarGames femenil el pasado fin de semana en Survivor Series. Rhea Ripley y Nikki Cross también formaron parte del equipo, aunque terminaron perdiendo el referido combate ante Bianca Belair, Becky Lynch, Mia Yim, Asuka y Alexa Bliss.

► Dakota Kai e Iyo Sky, presentes en todos los WarGames

Dakota Kai se ha convertido en una de las luchadoras más destacadas de NXT antes de su despido. Actualmente forma parte de una de las principales historias de Monday Night Raw como miembro de Damage CTRL y en el reciente evento premium logró un importante hito: convertirse junto a su compañera Iyo Sky en las únicas en formar parte de todas las ediciones femeniles de WarGames, desde que esta estipulación debutara en NXT en el 2019. No obstante, a diferencia de «The Genius in the Sky», Dakota no luchó en el primer año, ya que abandonó la contienda antes de ingresar al ring, tras atacar a traición a su entonces compañera, Tegan Nox.

Dakota Kai fue entrevistada recientemente en Getting Over: Wrestling Podcast, y se refirió a este importante hecho, y acogiendo la idea de convertirse en la «Srta. WarGames» por ser prácticamente una presencia fija en este tipo de eventos.

“Es muy agotador. No hay forma de que puedas prepararte para un encuentro como este. Estaba preocupada por estar allí tanto tiempo este año porque no he estado en nada tan grande desde que regresé. Entonces, dije: ‘Oh, Dios, espero que mi cardio se mantenga’.

Hay tantos elementos diferentes en una lucha como esa, que me encanta, ¿sabes? Hay muchas piezas en movimiento. Hay dos rings y una jaula y armas. Hay tantas cosas con las que puedes jugar y me encanta ese elemento impredecible de una lucha de WarGames. Y tomaré el apodo de Srta. WarGames”.

En las luchas bajo la modalidad WarGames, Dakota Kai estuvo en el bando ganador en las primeras dos ediciones, mientras que en la del año pasado y la del 2022, estuvo en el equipo perdedor. ¿Estará presente en una quinta edición?