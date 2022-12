GLEAT: «G Pro-Wrestling Ver.39»

El Tokyo Korakuen Hall fue el recinto que recibió a GLEAT para su función «G Pro-Wrestling Ver.39» que tuvo varios invitados especiales y celebró los 30 años de carrera de Kaz Hayashi.

► «G Pro-Wrestling Ver.39»

El primer invitado especial fue Minoru Suzuki quien enfrentó en mano a mano al joven Yu Iizuka. Aunque éste tuvo sus momentos de lucimiento, no pudo contra la experiencia de Szuki, quien lo doblegó tras poco más de diez minutos de refriega.

Flamita y YUTANI salieron avantes ante Minoru Fujita y Soma Watanabe, por conducto de los espectaculares movimientos del luchador mexicano.

Kaz Hayashi tuvo su primera lucha conmemorativa, por sus treinta años de carrera. Enfrentó en mano a mano al legendario gladiador Tatsumi Fujinami quien lo superó.

Siguiendo con los festejos de Hayashi, se efectuó una batalla de tercias donde Jinsei Shinzaki, Super Delfin y TAKA Michinoku dominaron a Shiryu, The Great Sasuke y HANZO. Shiryu es el personaje enmascarado que Hayashi usó en su etapa en Michinoku Pro. Fue una entretenida contienda entre veteranos gladiadores, que al final de la misma, celebraron por todo lo alto a Hayashi.

En el turno estelar, se puso en disputa el campeonato G INFINITY. Los monarcas Hayato Tamura y Check Shimatani enfrentaron a sus compañeros de facción Kaito Ishida y Quiet Storm. Pero en el curso de la batalla, Kaito Ishida atacó repentinamente a su compañero Quiet Storm con la tapa de una caja de plástico, para enseguida lanzarse sobre Tamura. Entonces el duelo titular quedó sin decisión. Hartley Jackson subió con la intención de poner orden, pero terminó uniéndose a Ishida. Flamita y YUTANI llegaron a apoyar a Ishida.

Entonces se realizó una lucha adicional de cuatro contra cuatro. Kaito Ishida, Flamita, Hartley Jackson y YUTANI derrotaron a BULK ORCHESTRA (Hayato Tamura, Check Shimatani, Quiet Storm y Tetsuya Izuchi).

Los resultados completos son:

GLEAT «G PROWRESTLING VER. 39», 23.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 761 Espectadores

1. G PROWRESTLING: Takanori Ito, Masato Kamino y Hartley Jackson vencieron a CIMA, SUGI y Keiichi Sato (7:18) con un German Suplex Hold de Ito sobre Sato.

2. LIDET UWF Rules: Maya Fukuda (D3/E1) derrotó a Michiko Miyagi (D2/E0) (6:10) por KO (High Kick).

3. G PROWRESTLING: Minoru Suzuki venció a Yu Iizuka (10:14) con un Gotch-Style Piledriver.

4. G PROWRESTLING: Flamita y YUTANI derrotaron a Minoru Fujita y Soma Watanabe (7:13) con un Flame Fly de Flamita sobre Watanabe.

5. G PROWRESTLING ~ Kaz Hayashi 30th Anniversary Premium Singles Match: Tatsumi Fujinami venció a Kaz Hayashi (7:33) con un Cobra Twist.

6. G PROWRESTLING: T-Hawk, Issei Onitsuka y Shigehiro Irie derrotaron a Tetsuya Izuchi, Jun Tonsho y Oji Shiiba (6:14) con la Spear de Onitsuka sobre Tonsho.

7. G PROWRESTLING ~ Kaz Hayashi 30th Anniversary Premium Six Man Tag Match: Jinsei Shinzaki, Super Delfin y TAKA Michinoku vencieron a Shiryu, The Great Sasuke y HANZO (9:39) con la Nenbutsu Powerbomb de Shinzaki sobre Shiryu.

8. G INFINITY Title: Hayato Tamura y Check Shimatani (c) vs. Kaito Ishida y Quiet Storm – finalizó sin decisión (16:10).

9. Kaito Ishida, Flamita, Hartley Jackson y YUTANI derrotaron a Hayato Tamura, Check Shimatani, Quiet Storm y Tetsuya Izuchi (5:58) con un Half Tiger Suplex Hold de Ishida sobre Izuchi