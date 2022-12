Osaka Pro: «Samurai» Zeus sigue reinando

Osaka Pro Wrestling presentó su función «Samurai» desde el Osaka Azalea Taisho.

► «Samurai»

En batalla de tercias, Tsubasa, Quiet Storm y Ultimate Spider Jr. se impusieron al equipo integrado por Kazuaki Mihara, Yuto Kikuchi y Ryuya Matsufusa. Quiet Storm fue el artífice de la victoria.

Un nuevo personaje enmascarado debutó en Osaka Pro, se trató de Osaka Banpaku Machine quien en su primera lucha hizo equipo con Kuishinbo Kamen para dominar a Black Buffalo y Ebessan.

En el turno estelar, Zeus logró la primera defensa del Campeonato Osaka Pro contra Tigers Mask, quien ganó el derecho a contender por el título principal de la empresa tras imponerse en el torneo «Tennozan 2022». Fue un combate intenso y a pesar de que el retador hizo su mejor esfuerzo, no pudo contra la contundencia y fortaleza física de Zeus,

Los resultados completos son:

Osaka Pro «SAMURAI», 23.11.2022

Osaka Azalea Taisho

Asistencia: 300 Espectadores

1. Soran Sano Debut Match: Ares venció a Soran Sano (9:21) con un Crab Hold.

2. 3 Way Match: The Bodyguard derrotó a Takoyakida y Joichiro Osaka (12:06) con un Rising High sobre Osaka.

3. Tsubasa, Quiet Storm y Ultimate Spider Jr. vencieron q Kazuaki Mihara, Yuto Kikuchi y Ryuya Matsufusa (17:47) con un 53cm Arm Lariat de Storm sobre Matsufusa.

4. Osaka Banpaku Machine Debut Match: Osaka Banpaku Machine y Kuishinbo Kamen derrotaron a Black Buffalo y Ebessan (17:05) con un Osaka Banpaku Buster de Machine sobre Ebessan.

5. Osaka Pro Title: Zeus (c) venció a Tigers Mask (27:29) con un Jackhammer (1st defense) defendiendo el título