Dakota Kai conversó con otras empresas luego de salir de WWE

En la reciente edición de WWE SummerSlam, Dakota Kai hizo su regreso a la WWE luego de que fuera despedida hace unos meses atrás, siendo esta una de las primeras obras de Triple H al mando creativo, formando junto a Bayley e Iyo Sky la agrupación Damage CTRL. Actualmente sigue inmersa en una de las principales historias de la división femenil de la compañía y es la Campeona de Parejas junto a Sky.

► Dakota Kai no luchó luego de ser despedida por WWE

Si bien Dakota Kai está disfrutando de un buen momento en la WWE, tuvo sus momentos difíciles luego de que fuera despedida. Evidentemente fue un golpe muy fuerte para ella, considerando que era una de las mejores luchadoras de NXT, donde incluso ganó dos veces el Campeonato Femenil de Parejas NXT.

A pesar de que no luchó luego de que fuera despedida por WWE, Dakota Kai reveló en una entrevista reciente con Getting Over que estaba en conversaciones con un par de empresas antes de ser llamada por Triple H.

“Las conversaciones nunca llegaron muy lejos, pero definitivamente tocamos la base. No escuché nada durante algunas semanas hasta que Triple H me contactó. Hubo algunas promociones independientes aquí y allá, pero diría que fueron ‘conversaciones laxas’. Nunca progresaron a nada más. En ese momento, había esperado algunas semanas. Creo que estaba destinado a ser cuando Triple H me llamó porque en ese momento me sentía bien, me sentía listo para volver al ring y, efectivamente, este tipo me llama y me quiere de vuelta. Sí, hubo conversaciones”.