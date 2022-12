Dax Harwood cayó a manos de Bryan Danielson

Dax Harwood aseguró que quería enfrentar en Dynamite a Bryan Danielson, por lo que ambos chocaron en un intenso mano a mano, donde ambos buscarían demostrar sus habilidades en el ring.

Aunque empezaron con algunos movimientos ágiles y algunas llaves, tras una patada de Danielson hizo que las cosas empezaran a subir de tono con fuertes golpes.

El duelo incluso terminó entre los aficionados, cuando Dax cayó fuera del ring y después éste le aplicó un suplex afuera del ring, haciendo que ambos quedarán entre el público.

La lucha se convirtió en un ir y venir de castigos y movimientos, sin ver a un claro ganador. Hasta que después de mucho batalla Danielson le aplicó una LeBell Lock, sacándole la rendición para llevarse la victoria.

And the #AmericanDragon @bryandanielson is victorious after an incredible match to kick off #AEWDynamite! We are LIVE on TBS right now! pic.twitter.com/EfRlhT0be4

— All Elite Wrestling (@AEW) December 1, 2022