Dakota Kai a Bayley: «¡Eres una sobrevalorada!»

Durante el episodio de WWE RAW del 11 de marzo, Asuka y Kairi Sane retuvieron el Campeonato Femenil de Parejas ante Shayna Baszler y Zoey Stark camino a que en el capítulo del 15 de marzo de WWE SmackDown Dakota Kai dispute un mano a mano con Bayley, quien a su vez está preparando su lucha con IYO SKY por el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 40.

► Dakota Kai a Bayley

Hablando del combate de este próximo viernes entre las examigas, Kai envió un mensaje a «The Role Model» desde Raw Talk. Parecía que ambas iban a estar juntas contra Damage CTRL pero al final la que una vez fuera la líder de la facción se quedó sola. Y Dakota la amenaza ahora con exponerla ante todo el mundo como una sobrevalorada fracasada.

«Bayley, sé que estás mirando. Lo curioso de eso es que, cuando miramos en tu dirección, ni siquiera te vemos. Este viernes, en SmackDown, todos estarán comprobando que eres una sobrevalorada fracasada y que siempre lo has sido. Vas a recibir lo que te mereces».

Cabe mencionarse que las dos luchadoras nunca se han enfrentado hasta ahora en un mano a mano. Esto se explica atendiendo a que antes de unirse en el verano de 2022 para formar un nuevo equipo con «The Genius of the Sky», Dakota Kai aún no había sido ascendida al elenco principal y las visitas de Superestrellas del mismo a NXT no eran habituales.

Veremos a ver qué sucede en SmackDown, así como también en WrestleMania, evento para el que todavía quedan (o solo quedan, depende de cómo se mire) poco más de tres semanas. ¿Te gusta la historia que están contando Bayley y Damage CTRL?