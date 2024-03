Henry Cejudo critica la actuación de Marlon Vera contra Sean O’Malley

Henry Cejudo arremetió contra Marlon Vera por su actuación ante Sean O’Malley. Vera (21-9-1 MMA, 15-8 UFC) fue derrotado por decisión unánime ante el campeón de peso gallo O’Malley el sábado en el evento principal de UFC 299 en el Kaseya Center en Miami.

Cejudo elogió el golpe de O’Malley (18-1 MMA, 10-1 UFC), pero criticó el enfoque tentativo de Vera.

«Sean es jodidamente bueno, hombre. Cuando se trata de golpear, tiene buenas fintas. Todo lo que hacía antes, ahora es mucho más estricto. Su distancia era mejor. Realmente fue capaz de diferenciar a Chito como no lo creerías. Estoy un poco decepcionado con Chito.

“Estoy pensando que Chito al menos va a pelear con él, al menos intentará derribarlo, pero Chito nunca intentó nada. Pie plano, nunca fingió, nunca usó todo eso, como si prácticamente estuviera desaparecido. En cierto modo sacó la misma carta cuando peleó contra Cory Sandhagen, solo peleó en los últimos 10 segundos del quinto asalto”.

Después de perder ante Merab Dvalishvili en UFC 298 , Cejudo (16-4 MMA, 10-4 UFC) expresó interés en pelear contra Brandon Moreno a continuación. Ahora también ve a Vera como una opción.

“No sé dónde está la cabeza de este tipo, pero lo único que puedo decir es que podría haber una pelea potencial entre ‘Chito’ y yo. Creo que por el ranking. No me importa. Todavía estoy tratando de conseguir esa pelea con Brandon Moreno, pero ‘Chito’, especialmente por la forma en que se está desempeñando, simplemente decide pelear en el último minuto de cada pelea de cinco asaltos. Simplemente no sé dónde tiene la cabeza.

“No sé si es esa presión lo que le afecta. Pero de cualquier manera, hombre, el tipo no tenía una pelea táctica, nunca intentó un derribo, nunca intentó realmente cubrir la distancia y simplemente traer la pelea, estaba reaccionando ante Sean O’Malley, ante todas sus falsificaciones. Nunca había visto a alguien moverse tanto, y eso fue lo más importante”.

Cejudo está desconcertado por el plan de juego de Vera. Esperaba que eventualmente intentara mezclar las cosas.

“Fue una guerra impactante, (pero) ‘Chito’ nunca la trajo. Esta es la misma razón por la que probablemente nunca tocarás un título de UFC porque ellos sólo se concentran en golpear. Estoy pensando: ‘Oye, si te están superando, lucha un poco, intenta derribarlo’. Amigo, eres un tipo grande. Quiero decir, ponte de pie, ponlo contra la jaula, abrázalo y haz algo. Pero lamentablemente ‘Chito’ no hizo nada de eso”.