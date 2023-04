Dad dice tener en su poder dos contratos de la WWE

Dad, la popular personalidad de televisión e internet en Estados Unidos, ha estado dando bastante que hablar últimamente dentro del Universo WWE después de indicar que Vince McMahon lo quería contratar para ponerlo en Raw. Pero además -en la misma entrevista con eremy Lambert y Stephen Jensen en The Spotlight– dice tener en su poder dos contratos con la compañía.

> Dad tendría dos contratos de WWE

«Fue una cosa [un contrato para contenido digital] que firmé hace mucho tiempo cuando estaba haciendo cosas con Dolph (Ziggler) para hacer contenido digital con ellos, y pensé que era un trampolín para hacer más. Luego, hubo un contrato real de un empleado, que fue despedido hace un par de años, me lo envió durante los despidos por el COVID. Me enviaron el contrato, me enviaron la información del vuelo y el hotel, todo estaba listo. Todavía tengo el contrato. Me cancelaron un día o dos antes: ‘Vamos a mover la prueba, es este otro día’. Ese tipo dejó de trabajar allí poco después. ‘Oh Dios, mi contacto se ha ido’. No quiero seguir preguntando a mis amigos que son luchadores allí: ‘Oye, ¿puedes ayudarme?’. No quiero ser ese tipo molesto. Estoy tratando de tomar la ruta correcta y simplemente entrar en el radar de alguien.

«¿Me estás diciendo que Dillon Danis, un tipo que no ha boxeado, es famoso por retirarse de un pelea de KSI, está trabajando con ellos y no el tipo que está obteniendo cinco millones de visitas en ESPN por ganar y hacer la mejor entrada de boxeo en el universo? No estoy tratando de tocar mi propia bocina, pero Dillon Danis está consiguiendo trabajos. ?Que esta pasando? Tengo un contrato que me enviaron y no he conseguido la prueba. Estoy esperando la prueba. Si siquiera se acuerdan de mí, no sé quien esta trabajando ahí que me conoce. Conozco a algunas personas, pero estoy tratando de contactar a las personas adecuadas y no molestar a las que no están involucradas en este proceso”.

I’m at the door @WWE. But the door seems to be stuck… Don’t worry I can wait out here another 10 years if I have to. I’m very persistent. https://t.co/ZmxIHPYz8v pic.twitter.com/kHpwbvD3PF — Nathan Barnatt (@NathanBarnatt) April 18, 2023

Dad habla también de la posibilidad de acudir al Performance Center para enseñarles los contratos:

«Me preguntaba: ¿debería hacer algo que llame la atención y la publicidad y que se convierta en una historia? Eete tipo ha estado tratando de ingresar a la WWE, tiene 42 años, probablemente sea demasiado viejo según las personas que contratan, pero lo quiero más que cualquiera de ellos. Me pregunto si debería hacer algo así. Tal vez haga algún tipo de video en el que duermo allí y dejo que la policía me escolte y sigo regresando. Hacer algún tipo de cosa viral como el tipo Andy Kaufman un poco donde no dañe a nadie ni cause demasiados problemas, pero sí les muestre: ‘Estoy aquí, estoy haciendo esto’. Es una opción, pero no quiero fastidiar a la gente y estropear mi camino allí. Quiero hacer que sea entretenido y divertido y que funcione. Me gustaría poder hablar con alguien, pero no hay manera de hacerlo, así que seguiré con lo que tengo y haré lo que creo que es correcto«.

