Austin Theory: «Fue surrealista vencer a John Cena»

Los fanáticos de John Cena se cuentan por millones. No tantos quizá si atendemos únicamente a los que han comenzado o están planeando o soñando con iniciar una carrera en la lucha libre profesional. Pero aún así hablamos de uno de los más grandes de todos los tiempos y al que no faltan niños, adolescentes, incluso adultos que miran como ídolo. Pero, ¿cuántos, contando desde el presente, van a tener la oportunidad de compartir el encordado con él? ¿Y hacerlo en WWE? ¿Y hacerlo en WrestleMania? Lamentablemente, The Champ se nos está yendo…

> Austin Theory luchó con John Cena en WrestleMania

Pero antes de que lo haga definitivamente, el último en verse las caras con él ha sido Austin Theory. El Campeón de Estados Unidos nunca ha ocultado su adoración por el 16 veces Campeón Mundial desde muy temprano. De hecho, tanto hemos hablado de ello que cualquiera diría que nos queda más que decir. No obstante, no podemos obviar que el joven guerrero lo estuvo haciendo nuevamente en una entrevista en NBC Chicago. Mientras se prepara para exponer el título ante Bronson Reed y Bobby Lashley en Backlash 2023.

«El sueño de John Cena se hizo realidad al subir al ring con Austin Theory. Claro, a los ocho años, él fue mi motivación e inspiración para ser una superestrella de la WWE, pero cuando llegué aquí, estaba como, ‘Hombre, yo’ Soy demasiado bueno en esto. Soy el mejor campeón de los Estados Unidos [decía dentro de personaje, fuera de él, lo leemos a continuación] Tener esa oportunidad y este momento, solo pausar el tiempo, y estar en el ring con John Cena, alguien que, recuerdo haber visto e un póster cuando salía de un evento de lucha libre y tenía a John Cena, anunciando Raw. Yo estaba como: ‘¿Quién es ese?’. Recuerdo ver el programa la semana siguiente y no dejaría de verlo todos los lunes y fue John Cena quien me inspiró. Ese momento de círculo completo en WrestleMania y vencerlo, es bastante surrealista«.

