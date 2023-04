New Japan Pro Wrestling llegó a la prefectura de Mie, de donde es oriundo Hirooki Goto, para el evento «Hirooki Goto Debut 20th Anniversary».

► «Hirooki Goto Debut 20th Anniversary»

Hirooki Goto debutó el 6 de julio de 2003 en un combate en mano a mano contra Ryusuke Taguchi en función celebrada en Gifu. Compañero de clase en secundaria de Katsuyori Shibata, Goto tuvo una formación en lucha libre y lucha grecorromana previo a su ingreso al Dojo de NJPW. Siempre manteniéndose en la empresa del león, se ha destacado tanto en la categoría junior (donde comenzó) como en la de peso completo, donde actualmente se mantiene.

El vestíbulo del recinto en Tsu se llenó de arreglos florales como señal de felicitación a Goto.

Ya en resultados de la función, Strong Style (El Desperado, Minoru Suzuki y Ren Narita) se aliaron con Tiger Mask para dominar al combinado de CHAOS (Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii) y Great Bash Heel (Togi Makabe y Tomoaki Honma).

En la semifinal, Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi y Yoshinobu Kanemaru) doblegaron a Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi y Tetsuya Naito).

En la batalla estelar, CHAOS (Hirooki Goto, YOH y YOSHI-HASHI) superaron a House Of Torture (EVIL, SHO y Yujiro Takahashi). Tras la lucha, fue Katsuyori Shibata el encargado de entregar un ramo de flores, felicitando a su compañero de generación. A continuación, subieorn los tres hijos de Goto, quienes leyeron una carta felicitando a su papá por este gran logro. Muy emocionado, Hirooki Goto los abrazó.

Los resultados completos son:

NJPW «HIROOKI GOTO DEBUT 20TH ANNIVERSARY», 22.04.2023

Tsu Industrial Sports Center Saorina

Asistencia: 1,753 Espectadores

1. Toru Yano y Oleg Boltin vencieron a Ryohei Oiwa y Oskar Leube (7:17) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Oiwa.

2. Great-O-Khan, TJP y Francesco Akira derrotaron a Hiroyoshi Tenzan, KUSHIDA y Kevin Knight (11:08) con la Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Tenzan.

3. Mark Davis, Kyle Fletcher, Jeff Cobb y Aaron Henare vencieron a Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita (11:33) con la Tour of the Island de Cobb sobre Fujita.

4. Tama Tonga, Hikuleo, Shota Umino y Master Wato derrotaron a David Finlay, KENTA, Taiji Ishimori y Gedo (10:03) con la STF de Umino sobre Gedo.

5. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Tiger Mask vencieron a Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Togi Makabe y Tomoaki Honma (11:04) con un Cobra Twist de Narita sobre Honma.

6. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI (12:17) con un Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre BUSHI.

7. Hirooki Goto Debut 20th Anniversary Match: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vencieron a «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y SHO (18:53) con la Shouten Kai de Goto sobre SHO