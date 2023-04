Ashley D’Amboise, nueva en AEW, apareció en WWE

Hoy estará debutando en Rampage la luchadora Ashley D’Amboise, quien recientemente firmó un contrato con AEW. Al hacernos eco de esta interesante noticia dimos un repaso a la experiencia que ya tiene en la compañía. De hecho, podríamos considerarla un talento criado en la misma puesto en ella tuvo sus tres primeras luchas, cinco de las seis con las que comenzó su carrera en 2021. Y si bien en estos dos años ha estado trabajando mucho en el circuito independiente, además de en empresas como ROH, IMPACT, NWA o SHINE, nunca ha dejado las tierras All Elite.

> Ashley D’Amboise apareció en WWE

Pero de todas maneras no deja de ser cierto que en unas horas tendrá su primer combate en el programa de los viernes ya que sus apariciones se han limitado tanto a Dark como a Dark: Elevation; igualmente, tampoco ha batallado todavía en Dynamite. Por otro lado, habiendo apuntado este curioso detalle, ahora miramos hacia la WWE. La guerrera de 32 años de Coral Springs, Florida, no ha luchado aún en esta organización, pero sí que realizó varias apariciones en la misma, como recordamos gracias a nuestro amigo The Local Competitor.

Ashley D’Amboise appeared in 2 other WWE segments this year. SmackDown (4/1) – As a participant in the Los Lotharios Kiss Cam RAW (4/11) – Was in Dana Brooke & Tamina’s Bachelorette Party#WWE #SmackDown #WWESmackDown pic.twitter.com/2zBzUN5WoJ — The Local Competitor (@LocalCompWWE) December 24, 2022

La primera vez que Ashley D’Amboise fue vista en la WWE sucedió durante el SmackDown del 1 de abril de 2022, cuando participó en la Kiss Cam con Los Lotharios (Angel y Humberto).

La segunda fue durante el Raw del 11 del mismo mes, en la despedida de solteras de Tamina y Dana Brooke.

Y la tercera ocurrió durante el show de la marca azul del 23 de diciembre de 2022, cuando apareció como bailarina durante la Miracle in the 34th Trick or Street Fight que vio enfrentarse a Braun Strowman y Ricochet con Imperium (Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci).

Que sepamos, WWE nunca mostró interés en contratar a Ashley D’Amboise.

