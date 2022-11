Cuatro luchas presenta ya el cartel de AEW Full Gear 2022

Tiempo atrás, Toni Storm y Jamie Hayter fueron buenas amigas, pero según la neozelandesa, una vez ella firmó con AEW, la británica le dio la espalda, revelando su verdadera cara. Nada mejor que una rivalidad sustentada en parte por hechos reales.

Storm y Hayter ya se han visto las caras dentro de AEW. Primero, en mano a mano dentro del torneo femenil de la Owen Hart Foundation, donde la socia de Britt Baker cayó derrotada. A posteriori, en el Fatal 4-Way de All Out 2022 por el Campeonato Mundial Femenil AEW interino, también ganado por Storm.

Y de PPV en PPV, Storm y Hayter tendrán nuevo duelo sobre Full Gear, esta vez con «The Rocket Queen» portando el cetro provisional de la división de mujeres de AEW. Lucha titular confirmada el miércoles durante Dynamite.

Veremos si este choque es el único protagonizado por gladiadoras dentro del cartel de AEW Full Gear 2022, a celebrarse el 19 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey).

The main event of #AEWFullGear is official: #AEW World Champion @JonMoxley defends the title against @The_MJF on Saturday, November 19 in Newark, NJ at @prucenter LIVE on PPV!

Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFV7dXS | https://t.co/Y4EcTNNTFI pic.twitter.com/GPzc1yrLzN

— All Elite Wrestling (@AEW) November 4, 2022