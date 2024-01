¿Cuánto tiempo estará fuera de WWE Giovanni Vinci?

Durante el programa especial WWE RAW Day 1 del primero de enero de 2024, Giovanni Vinci estaba luchando junto a Ludwig Kaiser contra Kofi Kingston y Jey Uso cuando The Jamaican Sensation le conectó accidentalmente de mala manera una patada que lo puso en fuera de juego sin poder continuar con el combate. Solo ha pasado una semana pero el luchador continúa fuera de acción. Esta misma noche, su amigo quiso vengarse del exCampeón WWE cuando después de que su mano a mano quedara sin descalificación le dio una paliza.

En un primer momento, Vinci tranquilizó a los fanáticos diciendo que estaba bien. Sin embargo, aún va a estar un tiempo más lejos de las cuerdas. Durante el mismo show que acaba de terminar, el comentarista Michael Cole compartió una actualización con el Universo WWE diciendo que Giovanni estará fuera de acción «varias semanas».

Giovanni is concussed most likely, hope he's good #WWERAW pic.twitter.com/6BllUh5x8J

— s e t h (@futurafreesky) January 2, 2024